Getty Arne Slot en Mohamed Salah

NOS Voetbal • vandaag, 13:24 Salah 'teleurgesteld' in Liverpool, Slot dreigt sterspeler kwijt te raken

Op het veld gaat het Liverpool vooralsnog voor de wind, maar achter de schermen borrelt het bij de club van trainer Arne Slot. Sterspeler Mohamed Salah (32) gaf gisteren na de wedstrijd tegen Southampton (3-2 winst) tegenover de NBC Sports aan teleurgesteld te zijn in Liverpool.

"We zitten nu bijna in december en ik heb nog geen aanbod gekregen om bij de club te blijven", zei de Egyptenaar wiens contract na dit seizoen afloopt. "Waarschijnlijk ben ik meer out dan in. Ik ben teleurgesteld, maar we zullen het zien."

Salah was zondag de man van de wedstrijd namens Liverpool door een 1-2 achterstand met twee goals om te buigen in een 3-2 overwinning. Arne Slot zette de buitenspeler dit seizoen in ieder Premier League-duel in de basis. Hij maakte in die twaalf competitieduels tien goals.

Ook Van Dijk en Alexander-Arnold onzeker

In Engelse media wordt druk gespeculeerd over de toekomst van Salah. De BBC schrijft dat hij deze zomer al naar de lucratieve Saudi-Arabische competitie had kunnen overstappen, maar dat Liverpool een bod van 150 miljoen euro afwees. Komende zomer zou hij de stap opnieuw overwegen, zo is het vermoeden.

Ondertussen heeft Liverpool meer contractbesprekingen te voeren. Aanvoerder Virgil van Dijk en kind van de club Trent Alexander-Arnold hebben ook allebei een aflopend contract. Laatstgenoemde wordt in Spaanse media veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.