AFP Mohamed Salah

NOS Voetbal • vandaag, 17:34 • Aangepast vandaag, 20:07 Salah redt Liverpool en Slot, Ten Hag-opvolger pakt punt bij United-debuut

Waar regerend kampioen Manchester City gisteren hard ten onder ging in de Premier League tegen Tottenham Hotspur (0-4) boekte koploper Liverpool vandaag een nipte overwinning bij hekkensluiter Southampton: 2-3.

Het verschil tussen het Liverpool van coach Arne Slot en City groeide daardoor tot acht punten. Volgende week zondag staan de nummer één en twee van de Engelse competitie op Anfield tegenover elkaar.

De Portugees Rúben Amorim stond vandaag voor het eerst langs de lijn bij Manchester United. Op bezoek bij laagvlieger Ipswich Town kwam de opvolger van Erik ten Hag en interim-coach Ruud van Nistelrooij niet verder dan 1-1.

NOS Stand Premier League

Bij zijn debuut liet Amorim Matthijs de Ligt de hele wedstrijd spelen. Joshua Zirkzee viel in, terwijl Tyrell Malacia de hele wedstrijd op de bank bleef.

Droomstart

United en Amorim beleefden een droomstart. Marcus Rashford zette de club uit Manchester al na twee minuten op voorsprong. Daarna was het spel niet om over naar huis te schrijven. Ipswich Town maakte in de 43ste minuut niet onterecht de gelijkmaker via Omari Hutchinson.

De 1-1 stand bleef de rest van de wedstrijd op het bord staan.

ANP Amorim met André Onana, die een goede wedstrijd keepte

Bij Liverpool stond Virgil van Dijk gewoon in de basis. De aanvoerder miste dinsdag de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bosnië en Herzegovina door "lichte klachten". Ook Ryan Gravenberch en Cody Gakpo startten.

De Hongaar Dominik Szoboszlai krulde in de 30ste minuut mooi raak na gepruts in de verdediging van de Saints. Via Adam Armstrong kwam de thuisploeg, dat dit seizoen nog maar één keer won, langszij.

Terug van achterstand

Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher stopte een strafschop van Armstrong, maar in de rebound scoorde Armstrong wel. Na een snelle counter zette Mateus Fernandes de hekkensluiter zelfs op voorsprong en dreigde een nederlaag voor de Reds.

Met hulp van Southampton maakte Liverpool gelijk. Keeper Alex McCarthy zat mis na een lange pass van Gravenberch en Mohamed Salah profiteerde.

AFP Virgil van Dijk (m) viert de 0-1 mee

Na een handsbal van Yukinari Sugawara, die bij AZ nog met Slot werkte, kreeg Liverpool in de 83ste minuut bovendien een strafschop. Salah ging achter de bal staan en bezorgde Liverpool de 2-3 winst.

Voor Liverpool was het de derde opeenvolgende overwinning in de Premier League en de vijfde op rij in alle competities. Voor City was het gisteren juist de derde nederlaag op rij in de Premier League en de vijfde in alle competities.