NOS Voetbal • vandaag, 13:28 Met vloeiend Engels, zelfspot én succes steelt Slot de show: 'Meteen al zo populair'

Koploper in de Premier League, bovenaan in de Champions League, veertien van de zestien wedstrijden gewonnen en de lachers op de hand. De eerste maanden van Arne Slot bij Liverpool zijn een doorslaand succes.

"Iedereen is enthousiast over hem, niemand had dit verwacht", zegt analist en voormalig Liverpool-keeper Sander Westerveld.

Reuters Slot is inmiddels razendpopulair in Liverpool

'Arne Slot, jalalalala!' Gisteravond werd de trainer uit Bergentheim, niet voor het eerst, luidkeels toegezongen op Anfield Road. Liverpool boekte in de Champions League een overtuigende 4-0 zege op de Duitse kampioen Bayer Leverkusen.

"Dat mensen zingen voor een trainer is niet gewoon, tenminste niet in Nederland", zei Slot daarover.

'Op perfecte moment ingestapt'

Dat de fans met hem weglopen komt natuurlijk met name door de goede resultaten. Maar ook tactisch gooit de trainer hoge ogen, weet Westerveld.

"In de Premier League zijn geen makkelijke wedstrijden. Onder Jürgen Klopp verloor Liverpool nog wel eens punten in een lastige uitwedstrijd, dat is nu nog niet het geval. Je ziet nu dat Liverpool vaak in de eerste helft aankijkt hoe de wedstrijd verloopt en dan grijpt Slot in de rust in en begint het echt te lopen. Dat is kwaliteit van Slot."

Volgens Westerveld beschikt de 46-jarige trainer over een elftal dat goed in balans is. "Slot stapte op het perfecte moment in. Iedereen is fit, alle spelers bleven en jonge jongens klopten op de deur. Ik wil niet zeggen dat het een gespreid bedje was, maar hij had wel een elftal waar hij meteen mee voort kon."

AFP Arne Slot is tevreden over Liverpool

Met dat elftal speelt Slot, volgens Westerveld, een beetje op de manier zoals zijn voorganger dat ook deed. "Maar bij Klopp kreeg Liverpool veel doelpunten tegen, dat is nu anders. Het is nu georganiseerder achterin. Slot neemt iets minder risico."

Daarnaast ziet Westerveld dat er meer gebruik wordt gemaakt van het middenveld. "Zo speelde hij bij Feyenoord natuurlijk ook al en dat past perfect bij Liverpool. Ze spelen nu eerst op balbezit en kijken dan pas hoe ze de tegenstander kunnen raken."

Hoewel Slot als oud-speler van Zwolle, NAC en Sparta zelf een bescheiden voetbalcarrière had, weet hij de sterspelers van Liverpool voor zich te winnen, zo hoorde Westerveld in Engeland.

"De spelers waren vanaf dag één onder de indruk. Ze vinden zijn trainingssessies geweldig en Slot maakt spelers echt beter. Hij is met spelers gaan zitten en sprak echt over details. Sommigen zeiden: 'Dat heb ik nog nooit gehad'."

Geen steenkolen-Engels

Ook voor zijn optredens in de media krijgt Slot complimenten. "Hij is superkalm", ziet James Worthy. De schrijver met Engelse roots is kenner van de club en werkt momenteel aan het boek getiteld 'De eerste 100 dagen van Arne Slot'.

"Slot is meteen al zo populair. Dat komt ook doordat hij de taal goed spreekt. Dat heeft hij voor op Ten Hag en Van Gaal, die spraken steenkolen-Engels."

Reuters Slot met aanvoerder Virgil van Dijk

Maar dat is niet het enige, weet Worthy. "Slot is een hele serieuze man, maar hij heeft humor en zelfspot. Dat is echt superbelangrijk in Engeland."

Die humor toonde Slot dinsdagavond in de uitzending van CBS Sports. Bekijk in onderstaande tweet hoe de trainer de lachers op zijn hand kreeg in gesprek met analisten Jamie Carragher, Thierry Henry en Micah Richards.

Op de vraag wie aan tafel zijn favoriet is, was de trainer adrem: "Kate is mijn favoriet, natuurlijk."

Door de uitstekende start durven Westerveld en Worthy al te dromen over de landstitel. "Ik zei eerst dat Manchester City kampioen zou worden, want zij hebben met Haaland een spits die er 50 maakt in een jaar", zegt Westerveld. "Maar Liverpool heeft wel vier of vijf aanvallers die veel kunnen scoren. Het zou zomaar kunnen."

'Vlindertjes voor meneer Slot'

Het valt niet mee om een clubicoon als Klopp op te volgen, benadrukt Worthy. "Sinds Ferguson weg is bij Manchester United is het een bende, sinds Mourinho weg is bij Chelsea ook en nadat Wenger weg ging bij Arsenal ging het lange tijd belabberd."

"Maar na het vertrek van Klopp bij Liverpool is dat helemaal anders. Ik begin langzamerhand wel vlindertjes te voelen voor meneer Slot. Ik ben heel blij met hem."