NOS Voetbal • vandaag, 20:39 Milan wint nipt van Slovan Bratislava, Atlético geeft Sparta Praag pak slaag

AC Milan heeft dinsdagavond in de Champions League met 3-2 gewonnen van Slovan Bratislava. In de Slowaakse hoofdstad maakte de ploeg van trainer Paulo Fonseca in de tweede helft het verschil.

In buurland Tsjechië had Atlético Madrid op hetzelfde moment weinig moeite met Sparta Praag. De huidige nummer drie van de Spaanse competitie won met 6-0.

Voor Milan en Atlético is het de derde zege uit vijf Champions League duels. Slovan wacht na vijf wedstrijden nog altijd op een punt en staat op basis van doelsaldo op de laatste plaats van de ranglijst.

Tijjani Reijnders begon bij AC Milan in de basisopstelling voor het duel met de Slowaakse landskampioen. De driemansverdediging van Slovan werd geleid door de 37-jarige Goeram Kasjia. De voormalig aanvoerder van Vitesse speelt sinds 2021 voor de club en is op zijn leeftijd nog altijd een vaste waarde.

Kasjia werd ter linkerzijde geflankeerd door Siemen Voet. De 24-jarige Belg kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor Fortuna Sittard en voetbalde in de eredivisie ook voor PEC Zwolle.

AC Milan had het aanvankelijk lastig met het stugge Slovan, dat na vier duels nog wachtte op een punt. Het was Christian Pulisic die namens de Italiaanse bezoekers de score opende door in de 21ste minuut een steekpass van Tammy Abraham af te ronden.

Enkele minuten later zette Tigran Barseghyan de 1-1 op het bord voor Slovan. De ploegen zochten met een gelijke stand de kleedkamers op en ook na de rust leek AC Milan er niet in te slagen de Slowaakse defensie op te breken.

Invaller Leão meteen trefzeker

Halverwege de tweede helft lukte het de Italianen dan toch. In een tijdsbestek van drie minuten waren invaller Rafael Leão en Abraham trefzeker. Laatstgenoemde profiteerde van een mislukte terugspeelpass van verdediger Cesar Blackman en schoof de bal via de doelman in de verre hoek.

Een paar minuten voor tijd maakte Nino Marcelli met een prachtige knal in de kruising nog de aansluitingstreffer voor Slovan: 2-3. Het doelpunt van de 19-jarige middenvelder kwam niet op tijd om nog een punt aan het duel over te houden.

Slovan eindigde het duel met tien man wegens een tweede gele kaart voor invaller Marko Tolic. De middenvelder kreeg in dezelfde minuut tweemaal geel voor commentaar op de arbitrage.

Eenvoudige zege Atlético

Atlético Madrid was op zijn beurt veel te sterk voor Sparta Praag en won eenvoudig met 6-0. Voor de Tsjechische club was het de tweede forse nederlaag van deze Champions League-campagne. Eind oktober verloor de ploeg nog met 5-0 van Manchester City.

Atlético ging door doelpunten van Julián Álvarez en Marcos Llorente met een 2-0 voorsprong de rust in. Vooral in de tweede helft voetbalde de ploeg van trainer Diego Simeone eenvoudig door de Tsjechische defensie heen.

Met aantrekkelijk combinatiespel scoorde de ploeg na rust nog viermaal. Álvarez, Antoine Griezmann en Ángel Correa (tweemaal) waren trefzeker voor de Spaanse ploeg.