De Jong en Lang onzeker bij PSV, Bosz vindt dat Sjachtar verslagen moet worden

De Champions League gaat voor PSV ogenschijnlijk een belangrijke fase in, want met Sjachtar Donetsk (morgenavond 21.00 uur) en Rode Ster Belgrado wachten er nog tegenstanders die na vier van de acht speelronden op de lange ranglijst ónder de koploper van de eredivisie staan. Tegen die clubs zullen de punten gehaald moeten worden, zou je kunnen denken.

Maar zo zit Peter Bosz niet in elkaar. "Eigenlijk ben ik niet aan het rekenen", bekent de trainer op de persconferentie richting het duel met Sjachtar.

"Ik probeer het zo simpel mogelijk te houden: we moeten die wedstrijd winnen thuis. Als je kijkt naar de punten, zie je hoe dicht het bij elkaar staat en dus ook hoe belangrijk die wedstrijd van morgen is. We weten nu ook nog niet hoeveel punten we nodig gaan hebben. Dat zien we na afloop."

De Jong nog vraagteken

Of Bosz gebruik kan maken van Luuk de Jong, is nog even afwachten. De lichtgeblesseerde aanvoerder, die zaterdag op de tribune zat, trainde maandag wel weer mee met de selectie. Dat geldt niet voor Noa Lang, maar dat betekent niet dat hij uit beeld is voor het duel met Sjachtar.

Dat geldt wel voor Couhaib Driouech, die tijdens de training een kwetsuur heeft opgelopen.

Sjachtar heeft met vier punten slechts één puntje minder dan PSV. Toeslaan in eigen huis is dan ook het devies. "In je thuiswedstrijden zit sowieso altijd iets extra's", weet Bosz. "Die wil je winnen. Dat is tegen Girona goed gelukt, maar tegen Sporting helaas niet. Dus dan wordt het extra belangrijk dat we die punten morgen wel halen."

Ongelukkige nederlaag

Maar zo makkelijk zal dat niet gaan, beseft Bosz. "Mensen zeggen: nu komen de clubs waar je de punten tegen moet halen. Over Sjachtar-thuis wordt eigenlijk niet eens gesproken. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Er lopen daar gewoon heel goede voetballers rond. Het is een gewoon een goede ploeg, met een aantal goede Brazilianen, maar ook heel goede Oekraïense spelers."

De wedstrijd tussen PSV en Sjachtar Donetsk begint woensdagavond om 21.00 uur

"We hebben ze zien spelen uit bij Arsenal. Wij weten zelf van vorig jaar hoe moeilijk het voetballen is daar", haalt Bosz de kansloze 4-0 nederlaag in herinnering. "Als je dan ziet hoe ze daar heel ongelukkig met 1-0 verliezen: een bal tegen de paal die terugkomt en er via de rug van de keeper in gaat."

"Het is een ploeg die wil voetballen en wil opbouwen, met een meevoetballende keeper. Ze willen voetballen met korte combinaties van achteruit. En dat durfden ze in Londen ook, met een best wel gewaagde opbouw. Daarmee drongen ze bij tijd en wijle Arsenal ook terug. Dat is knap. En ze hebben voorop spelers met individuele kwaliteiten. We zullen vol aan de bak moeten."

Maar dat is geen probleem. De gretigheid is volop aanwezig. "Dat hebben we tegen FC Groningen gezien", verwijst Bosz naar de overtuigende 5-0 zege van afgelopen zaterdag. "De gretigheid zal morgen niet het probleem zijn. Het gaat erom dat wij ons niveau kunnen halen. Zowel als we de bal hebben als hoe we druk willen gaan zetten. Daar zal het om gaan."

