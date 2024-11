ANP Juan Martín Del Potro

NOS Sport • vandaag, 16:57 Gestopte tennisser Del Potro worstelt nog altijd met pijn: 'Dagelijks leven is vreselijk'

Na zijn uitschakeling begin 2022 in de eerste ronde van de Argentina Open in eigen land hakte Juan Martín del Potro de knoop door: zo kon het niet langer, begreep de destijds 33-jarige tennisser na de nederlaag tegen zijn landgenoot Federico Delbonis.

De winnaar van de US Open in 2009 kondigde prompt zijn pensioen aan. Bijna drie jaar later vertelt hij in een video op Instagram hoe het nu met hem gaat. En dat is geen vrolijk relaas. "Mijn dagelijkse leven is vreselijk. Ik kan niet eens een bal trappen."

Stiekem dromen

Het was ook eigenlijk een rentree tegen beter weten in geweest daar in Buenos Aires. Problemen met de rechterknie hadden Del Potro, die in zijn carrière ook worstelde met een polsblessure, tweeënhalf jaar uit het wedstrijdcircuit gehouden. Het vuur brandde nog, maar het 1,98 meter lange lijf weigerde medewerking.

"Toen ik mijn laatste wedstrijd speelde in 2022", doet Del Potro uit de doeken, "nam ik meteen erna een vlucht naar Zwitserland voor mijn vijfde knieoperatie. Ik gaf toen aan dat ik zou stoppen, om in alle stilte stiekem te blijven dromen van een terugkeer."

AFP Juan Martín del Potro ziet zijn nederlaag op de Argentina Open al aankomen

Maar dat bleek ijdele hoop. De schade aan de knie was te groot. "Na twee maanden herstel in Zwitserland moest ik opnieuw onder het mes. Honderden injecties en heel wat afzien later wist ik dat een comeback onmogelijk was."

Dat was een hard gelag. Maar daar bleef het niet bij. Del Potro tobt tot op de dag van vandaag met zijn lichaam. "Mijn dagelijkse leven is helemaal niet wat ik ervan had verwacht", klinkt het, maar dat lijkt een regelrecht understatement. "Ik kan niet eens lopen, laat staan een potje padel spelen. Het is erg zwaar, er zijn momenten dat ik het er moeilijk mee heb."

Pillen

Pillen houden hem nog enigszins op de been. "Elke dag sta ik op en moet ik zes à zeven pillen slikken. De ene voor de pijn, de andere als maagbeschermer tot zelfs pillen tegen angstaanvallen."

Een prothese zou uitkomst kunnen bieden, maar daarvoor achten artsen de 36 jaar oude Del Potro nog te jong. "Maar ik kan toch niet nog jaren zo rondlopen?", besluit Del Potro, die ondanks de pijn opvallend genoeg toch nog één keer het tennisracket ter hand zal nemen. Volgende week speelt hij ter afscheid een wedstrijd tegen 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic.