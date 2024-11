Ajax-Lazio zonder uitpubliek uit vrees voor antisemitische en racistische uitingen

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en SS Lazio in Amsterdam wordt donderdag 12 december zonder uitpubliek gespeeld. De supporters uit Rome zijn niet welkom, omdat het risico op (strafbare) rechtsextremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen te groot is, oordeelt de Amsterdamse driehoek (politie, burgemeester en justitie).

Het duel is door de Europese voetbalbond UEFA en politie gekwalificeerd als "hoog-risico-wedstrijd". Een deel van de supporters van Lazio staat bekend om zijn rechtsextremistische sympathieën en antisemitische en racistische uitingen.

Vorig jaar werd Lazio berispt door de Italiaanse voetbalbond, omdat een groep fans antisemitische liederen had gezongen. Een fan die een shirt droeg met achterop de naam 'Hitlerson' kreeg een levenslang stadionverbod.

In 2018 kreeg de club een boete van 50.000 euro opgelegd omdat fans afbeeldingen met daarop Anne Frank in een AS Roma-shirt hadden verspreid. Daarbij stond de tekst "Roma-fans zijn Joden".