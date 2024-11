ANP Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken

NOS Nieuws • vandaag, 14:39 Uitermark: vooraf geen Israëlische waarschuwing ontvangen voor rellen Amsterdam

Het kabinet heeft nog eens gezegd dat er van tevoren geen signalen uit Israël zijn ontvangen over dreigend geweld tegen Israëlische voetbalsupporters rond de wedstrijd Ajax-Maccabi in Amsterdam twee weken geleden. Eerder liet de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Saar weten dat inlichtingendienst Mossad voor de rellen begonnen via de ambassade informatie met de Nederlandse autoriteiten heeft gedeeld.

In het Kamerdebat van vorige week zei het kabinet dat er voorafgaand aan de incidenten geen contact is geweest met Israëlische diensten. Minister Uitermark van Binnenlandse Zaken beloofde in het debat dat ze de Kamer er nog een nadere brief over zou sturen en dat heeft ze nu gedaan, mede namens haar collega Van Weel van Justitie.

'Terughoudend met mededelingen over AIVD'

In de brief benadrukt Uitermark dat ze altijd terughoudend moet zijn over wat ze in het openbaar kan zeggen over de AIVD. Maar ze herhaalt dat de Nederlandse dienst voorafgaand aan de geweldsincidenten geen contact heeft gehad met de Israëlische veiligheidsdiensten. "Dit is ook bevestigd door de Israëlische veiligheidsdiensten."

De minister schrijft dat ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geen informatie heeft ontvangen van de Israëlische autoriteiten. Verder is uit een 'zoekslag' door de politie naar voren gekomen dat via formele kanalen geen informatie is gedeeld over de gebeurtenissen in de nacht van 7 op 8 november, voegt de minister toe. "Dit is door de Israëlische politie bevestigd."

'Wel contact over risico's rondom demonstratie'

Het kabinet heeft ook navraag gedaan bij de Israëlische ambassade. Die heeft vorige week laten weten op 7 november (de dag van de wedstrijd) om 17.50 uur informatie met de politie te hebben gedeeld. "Dit zag specifiek op de risico's rondom de geplande demonstratie op 7 november om 19.00 uur bij de Johan Cruijff Arena", staat in de Kamerbrief.

Uitermark voegt eraan toe dat ook in het reguliere contact met de Israëlische supportersbegeleiders "logischerwijs" over de demonstratie is gepraat. Maar "over een mogelijke 'jacht op Joden' met hit-and-runacties en de gebeurtenissen, zoals die in de nacht van 7 op 8 november hebben plaatsgevonden, is vanuit de Israëlisch autoriteiten - op basis van de naslag van dit moment - geen informatie gedeeld", schrijft het kabinet.

In haar brief verwijst de minister verder naar wat de Amsterdamse burgemeester Halsema eerder over de rellen heeft gezegd.