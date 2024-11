ANP Schoof en Wilders

NOS Nieuws • vandaag, 22:15 Kabinet onderzoekt vergaande maatregelen tegen antisemitisch geweld

Het kabinet zet in op vergaande maatregelen om antisemitisch geweld tegen te gaan. Hoe die er in de praktijk uit gaan zien en wanneer ze van kracht kunnen worden, blijft na het debat van vandaag nog onduidelijk.

Premier Schoof zegde vooral toe om onderzoek te doen naar verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om mensen die veroordeeld zijn voor antisemitisch geweld en die een dubbel paspoort hebben het Nederlanderschap af te nemen.

Dat onderzoek komt er, maar het is nog niet zeker dat er ook een meerderheid is voor deze vorm van de-naturalisatie. Waarnemend fractievoorzitter Van Vroonhoven van coalitiepartij NSC benadrukte in het debat dat haar partij in de formatie alleen heeft ingestemd met een onderzoek, meer niet. "Onderzoeken, dat is wat er staat in het hoofdlijnenakkoord", antwoordde ze op vragen van D66.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag urenlang over de gebeurtenissen van vorige week in Amsterdam, rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Alle partijen spraken hun afschuw en veroordeling uit over het achtervolgen, opjagen en mishandelen van Israëlische voetbalfans.

Integratieprobleem?

Vooral linkse fracties vroegen ook aandacht voor de islamitische gemeenschap. Ze wezen erop dat die zich de afgelopen dagen in de steek gelaten heeft gevoeld, door de felle reacties van veel rechtse politici die in de gebeurtenissen een integratieprobleem zien.

"Geen olie op het vuur, maar water om te blussen, betoogden partijleiders als Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Jetten (D66). Ze vinden dat ook het kabinet te generaliserend spreekt over moslims.

Politiek verslaggever Xander van der Wulp: "Het was een bij vlagen emotioneel debat, na de ingrijpende gebeurtenissen van vorige week. Soms is dat ook de functie van een Kamerdebat: een ventiel zijn voor de emotie. We zagen een duidelijke tweedeling in de Kamer, die we misschien ook wel in de samenleving zien. Partijen die vooral benadrukken dat je de problemen met moslimjongeren moet benoemen, tegenover partijen die vinden dat je ervoor moet waken dat je een hele bevolkingsgroep verantwoordelijk houdt."

"Binnen het kabinet bestaan er weinig taboes voor een stevige aanpak van antisemitisme", verzekerde Schoof de Kamer. Hij verzette zich tegen de kritiek dat hij met zijn aanvankelijke reactie op de gebeurtenissen alle islamitische jongeren over één kam heeft geschoren.

Met zijn uitspraken over een integratieprobleem doelde hij specifiek op de groep jongeren met een migratieachtergrond die zich volgens hem hebben "afgewend van de maatschappij". "Tegen anderen zeg ik: nee, dat gaat niet om jou of jullie. Ik sta naast de goeden die lijden onder de kwaden."

Partijen als de PVV en BBB zijn ervan overtuigd dat het geweld in Amsterdam gepleegd is door voornamelijk Marokkaans-Nederlandse jongens. PVV-leider Wilders wil dat ook deze daders hun Nederlandse nationaliteit kwijtraken.

Schoof zei zich te kunnen voorstellen dat het Openbaar Ministerie (OM) de daders vervolgt voor terrorisme, omdat ze met hun daden net als terroristen angst wilden zaaien. Bij een veroordeling voor terrorisme is het nu al mogelijk om iemand te denaturaliseren.

Het kabinet zal het OM op die mogelijkheid wijzen, maar de premier benadrukte dat het OM zelf beslist welke straf of maatregel het eist.

Verplicht naar Westerbork

Schoof zegde ook toe te kijken naar de mogelijkheid om daders een leerstraf te geven, waarbij ze bijvoorbeeld verplicht naar het voormalig naziconcentratiekamp Westerbork moeten. Een voorstel daarover van het CDA noemde hij "sympathiek". Het kabinet gaat dat verder uitwerken.

Verder wil de premier kijken naar een verbod op gezichtsbedekkende kleding, het verruimen van de mogelijkheden voor de politie om mee te kijken of luisteren in communicatie en het inzetten van snelrecht.

Hij wees daarnaast op de plannen die het kabinet al heeft om een onderscheid te maken tussen vreedzaam demonstreren en orde verstorende acties en de aanpak van informeel onderwijs, vooral in Islamitische weekendscholen.

Actieplan

Vrijdag wil het kabinet komen met een actieplan voor de bestrijding van antisemitisme. Dat plan was al langer in de maak, maar is door de recente gebeurtenissen extra actueel. Met de maatregelen uit dat plan is 4,5 miljoen euro gemoeid. Minister Van Weel (Justitie) zei in het debat dat er 1,2 miljoen gaat naar de beveiliging van Joodse objecten, zoals synagogen en scholen.

Bijna de hele Kamer sprak in moties steun uit aan de Joodse gemeenschap in ons land. In een motie, ingediend door de ChristenUnie en medeondertekend door alle partijen behalve Denk en Forum, wordt het kabinet gevraagd meer wijkagenten in te zetten voor lik-op-stukbeleid. Daarnaast moet er structureel meer geld naar herinneringscentra zoals Kamp Westerbork, vindt de Kamer.