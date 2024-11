ANP Politie in Amsterdam vorige week

NOS Nieuws • vandaag, 12:36 • Aangepast vandaag, 13:44 Politie heeft 45 verdachten in beeld voor geweld rond Ajax - Maccabi Tel Aviv

De politie heeft 45 verdachten in beeld voor het plegen van strafbare feiten rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv op 7 november. Negen van hen, allen met de Nederlandse nationaliteit, zitten al in voorlopige hechtenis. Dat heeft korpschef Janny Knol bekendgemaakt in het tv-programma Buitenhof.

Op basis van onder meer de analyse van een grote hoeveelheid beeldmateriaal, verwacht de politie dat het aantal verdachten nog gaat toenemen.

Knol zei dat de politie kijkt naar alle misdrijven die zijn gepleegd rondom de wedstrijd. "Ongeacht wie de dader of wie het slachtoffer was."

Lange dagen

De korpschef noemde het identificeren, opsporen en aanhouden van verdachten "een arbeidsintensieve klus". De politie heeft een groot team van ongeveer dan honderd mensen in meerdere teams en specialismen gezet op de opsporing van de de verdachten gezet.

Naast meerdere rechercheteams, zijn er experts op het gebied van onder andere activisme, extremisme en radicalisering en internationale rechtshulp ingeschakeld. Ook werken er specialisten uit de forensische en digitale opsporing mee.

Politie en OM hebben het team op vrijdag 8 november samengesteld. Knol zei dat er lange dagen worden gemaakt. "Ik zie een enorme gedrevenheid om tot resultaten te komen. Daar ben ik trots op en ik heb ook zorgen. Het is namelijk voor alle politiecollega's een zeer intensieve periode."

Kritiek op optreden

De aard van de ongeregeldheden was volgens Knol uniek. "Wat we nu zagen gebeuren is eigenlijk de combinatie van demonstreren, ordeverstoringen en die hit and run-acties en vervolgens ook een enorme mobilisatie online. Dat was een fenomeen waar we voor het eerst in deze omvang mee geconfronteerd zijn."

De korpschef kreeg ook de vraag wat ze vindt van de kritiek die verschillende politici uitten op het optreden van de politie. De politievakbond NPB toonde zich eerder teleurgesteld over kritiek van onder anderen PVV-leider Wilders en VVD-fractievoorzitter Yesilgöz.

Knol benadrukte dat het "afschuwelijk is als mensen zich niet meer veilig voelen in eigen land", maar voegde eraan toe dat repressie niet de enige oplossing is. "Wat ons dan te doen staat is toch elkaar aanspreken en het gesprek aangaan. Want dit los je niet op door alleen nog meer harde woorden uit te spreken."

Beelden vrijgeven

Afgelopen week zijn beelden van vijf verdachten geblurd getoond. Twee van hen hebben zich bij de politie gemeld, beelden van de overige drie verdachten zijn vrijdag vrijgegeven.

Beelden worden altijd eerst intern gedeeld onder politiemedewerkers. Als dit niet tot een herkenning leidt, dan worden ze ook openbaar gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat de privacy van verdachten onnodig wordt geschaad. Deze handelwijze wordt de komende tijd voortgezet, zegt de politie.