16-jarige jongen vast voor gooien explosief in tram Amsterdam

De politie heeft een jongen van 16 opgepakt op verdenking van het gooien van een explosief naar een tram in Amsterdam. Dat gebeurde afgelopen maandag, toen er in stadsdeel Nieuw-West rellen waren.

Door het explosief vloog de tram, die leeg was, in brand. Niemand raakte gewond. De opgepakte jongen wordt ook in verband gebracht met een explosie bij een school in Nieuw-West, een dag later.