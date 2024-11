Orange Pictures Laura van der Heijden

NOS Sport • vandaag, 14:32 Gepasseerde Van der Heijden alsnog naar EK handbal als vervangster van Van Maurik

Ze was aanvankelijk gepasseerd door de nieuwe bondscoach Henrik Sinell, maar Laura van der Heijden is alsnog toegevoegd aan de selectie voor het EK handbal dat vanaf donderdag gehouden wordt in Oostenrijk, Hongarije en Zwitserland.

De recordinternational van Oranje (289 caps) vervangt Alieke van Maurik, die afgelopen week geblesseerd is geraakt.

De begin oktober aangestelde Signell liet de 34-jarige Van der Heijden en ook vaste kracht Estavana Polman buiten zijn eerste selectie en reserveerde ook geen plaats voor het ervaren duo in zijn EK-selectie. Maar hij vond Van der Heijden bereid de opengevallen plek in de groep op te vullen. "Dit laat zien hoe loyaal Laura is aan het team."

'Grote teleurstelling'

Signell leefde tegelijkertijd mee met de 19-jarige Van Maurik. "Het is voor haar en ook voor ons een grote teleurstelling dat ze niet voldoende hersteld is om naar het EK af te reizen. Gelukkig is ze nog jong en heeft ze een grote toekomst voor zich."

De Oranje-vrouwen spelen vrijdag in Innsbruck hun eerste groepswedstrijd. IJsland is dan de tegenstander. Later volgen nog wedstrijden tegen Duitsland en Oekraïne.