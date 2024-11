Handbalster Malestein voor EK kritisch op selectiebeleid nieuwe bondscoach: 'Niet oké'

EK in drie landen

Het EK handbal voor de vrouwen, met 24 teams, is van 28 november tot en met 15 december en wordt gespeeld in Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije.

Oranje komt in groep F in actie tegen IJsland (29 november), Duitsland (1 december) en Oekraïne (3 december) en speelt de wedstrijden in het Oostenrijkse Innsbruck. De nummer één en twee in de eindstand plaatsen zich voor de volgende ronde.

Nederland was in 2016 verliezend finalist (tegen recordkampioen Noorwegen) en veroverde twee jaar later brons.