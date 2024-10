Handbalsters verslaan Denemarken in eerste duel onder nieuwe bondscoach Signell

Tijdens de Olympische Spelen in Parijs werd Oranje in de kwartfinales nog uitgeschakeld door de Deense handbalsters.

Nederland liep in de eerste helft uit naar een voorsprong van 17-11, maar Denemarken kwam nog voor rust terug tot 17-17. In de tweede helft pakte Nederland opnieuw een marge van vier punten en die werd niet meer weggegeven.

De Zweed Signell is bondscoach van de handbalsters na het vertrek van zijn landgenoot Per Johansson in september. Signell besloot Estevana Polman en Laura van der Heijden niet op te roepen voor de eerste ronde van de Golden League, die wordt afgewerkt in Noorwegen.