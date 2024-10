Olsson haalt talentvolle handbalkeepers Pol en Goudriaan bij selectie Oranje

Olsson besloot in samenspraak met keeperstrainer Gerrie Eijlers twee jonge doelmannen op te roepen na het wegvallen van de eerste twee keepers Bart Ravensbergen en Arjan Versteijnen. Eerstgenoemde is al langer uitgeschakeld met een knieblessure. Afgelopen weekend liep Versteijnen ook een zware knieblessure op.

Oekraïne en Kosovo

Oekraïne is op donderdag 7 november in het Topsportcentrum van Almere de eerste tegenstander in de kwalificatie voor het EK van 2026. Drie dagen later speelt Oranje uit in Pristina tegen Kosovo.