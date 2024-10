EPA Lois Abbingh (rechts, nummer 23) in actie voor Vipers in de Champions League

NOS Sport • vandaag, 12:53 Noorse topclub Vipers gered, Oranje-handbalsters spreken van 'rollercoaster'

"Een rollercoaster", zo omschrijft Oranje-handbalster Lois Abbingh de afgelopen week bij haar Noorse club Vipers Kristiansand. Maandagavond kwam er, totaal onverwacht, dan toch het verlossende woord: de club is op het nippertje gered van een faillissement.

Vipers, waar met Merel Freriks en Larissa Nüsser nog twee Nederlandse internationals spelen, won afgelopen vier seizoenen drie keer de Champions League en doet al jaren mee in de top van Europa. Daar dreigde abrupt een einde aan te komen, vertelt Abbingh. "Op dinsdag hoorden wij dat er binnen drie dagen 25 miljoen Noorse kronen (ruim 2 miljoen euro) nodig was. We hebben eigenlijk de hele week niet kunnen trainen, vanwege de enorme impact."

Dode mus

Het benodigde bedrag was op vrijdag nog niet binnen. Abbingh zag het dan ook niet meer goedkomen. "Ik dacht zelf dat het op vrijdag gebeurd zou zijn. Vooral vanwege het enorme bedrag." Toen kwam er op vrijdag goed nieuws, althans daar leek het op. Er was een reddingsplan, maar dat bleek een nepplan en dus gingen de speelsters zaterdag het veld in met de gedachte dat het misschien wel de laatste wedstrijd van de club was.

Het was een emotionele wedstrijd, zegt Abbingh, die in het Champions Leagueduel met Buducnost net als Freriks vijf keer scoorde. Nüsser kwam tot drie treffers. "We hebben wel een enorm goeie wedstrijd neergezet."

EPA Nüsser in actie voor Vipers

De dag na de wedstrijd kwam om 22.00 uur het fatale bericht: de club was failliet. "Toen zijn we alsnog heel laat met alle meiden bij elkaar gekomen en dat was erg verdrietig."

Na de nacht volgde er echter opnieuw hoop. Er was een oplossing in zicht en 's middags kwam het "verlossende woord" dat de club was gered door een groep lokale ondernemers.

Vertrouwen in de toekomst

Hoe nu verder? Abbingh kan er nog niet echt over nadenken. "Door alle emoties van afgelopen week en de hele rollercoaster is het natuurlijk lastig om nu heel veel over de toekomst na te denken. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de mensen die de club nu willen redden, dat op een goede manier gaan doen. Zodat Vipers ook op de lange termijn weer een financieel gezonde club kan worden."

En dus staan de drie Nederlandse tophandbalsters volgende week woensdag met hun club 'gewoon' tegenover Follo. Al is er de maandag daarvoor wel een buitengewone ledenvergadering, waarin besloten moet worden over een nieuw bestuur.