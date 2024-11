Polman en Van der Heijden gepasseerd voor EK handbal, bondscoach kiest voor jeugd

De 32-jarige Polman speelde 289 interlands, Van der Heijden kwam 190 keer uit voor Oranje. Ze maakten deel uit van de Nederlandse ploeg die in 2019 wereldkampioen werd.

Ook Kelly Dulfer (30 jaar, 193 interlands) en Nikita van der Vliet (24 jaar, 56 interlands) ontbreken in de EK-selectie. Dulfer, die ook het gouden WK van vijf jaar geleden meemaakte, heeft zich na een "fysiek en mentaal lang en zwaar seizoen" zelf afgemeld.

Jongere speelsters

Met oog op het WK van volgend jaar en de Olympische Spelen in Los Angeles wil de Zweed Signell ruimte geven aan jongere speelsters. "Zij moeten de kans krijgen om op grote toernooien ervaring op te doen en zich te ontwikkelen in het team."

"Mijn prioriteiten binnen het team liggen op de ontwikkeling in de dekking. Ik vertrouw erop dat we met de geselecteerde spelers hierin belangrijke stappen kunnen zetten", zegt de bondscoach, die na de Spelen de vertrokken Per Johansson opvolgde.