Nederlandse handbalsters hebben nieuwe bondscoach: Zweed Signell tekent tot 2028

De Nederlandse handbalsters hebben een nieuwe bondscoach. De Zweed Henrik Signell volgt zijn landgenoot Per Johansson op en tekent een contract bij de Nederlandse bond tot en met de Olympische Spelen van 2028.

"Ik kijk er erg naar uit samen te werken met de staf en spelers", aldus Signell. "De Nederlandse manier van spelen is ontzettend attractief en het team bestaat uit veel speelsters van hoog niveau. Ik zie het als een mooie uitdaging om de ontwikkeling van dit team de komende jaren verder voort te zetten."

De 48-jaige Signell was eerder onder meer assistent-bondscoach bij de Zweedse mannen een hoofdcoach van de Zweedse vrouwen. Sinds 2023 had de oud-speler de Zuid-Koreaanse handbalsters onder zijn hoede. Die ploeg werd afgelopen zomer tiende op de Olympische Spelen in Parijs