Noorse handbalsters heroveren olympische titel ten koste van Frankrijk

De Noorse handbalsters hebben olympisch goud veroverd door in de finale af te rekenen met titelverdediger en wereldkampioen Frankrijk. Het werd in Lille, waarheen de handballers voor de slotfase van het olympisch toernooi waren verhuisd, 29-21 voor de Europees kampioen.

De thuisploeg vloog uit de startblokken en nam in een mum van tijd een 3-0 voorsprong. Noorwegen, de olympisch kampioen van 2008 en 2012 en winnaar van het brons in 2016 en 2021, bleek niet onder de indruk en ging ondanks een paar gemiste strafworpen met een 15-13 voorsprong de rust in.

Terwijl Frankrijk steeds moeilijker gaten vond in de Scandinavische verdediging, kansen miste en anders wel stuitte op de 44-jarige doelvrouw Katrine Lunde, die er in 2008 in Peking al bij was, liep de Noorse ploeg stilaan weg naar 21-15.