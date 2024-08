Handbalsters uitgeschakeld in kwartfinales ondanks droomstart tegen Denemarken

Net als in Tokio werden de kwartfinales het eindstation voor de Nederlandse handbalsters. Het vooraf uitgesproken doel was juist om in Parijs wél bij de beste vier te horen.

Superstart

Nederland begon uitstekend aan de wedstrijd. Bo van Wetering maakte indruk en scoorde vijf keer uit vijf schoten. Keepster Yara ten Holte hield op haar beurt vijf minuten lang haar doel schoon. In de beginfase had Nederland zo een voorsprong van vier doelpunten op Denemarken, dat op het afgelopen WK derde werd.

De eerste tekenen van verval waren echter snel zichtbaar. Nederland kreeg drie strafworpen tegen in de eerste tien minuten en incasseerde ook diverse tijdstraffen. Denemarken kwam er steeds beter doorheen, terwijl Oranje in de aanval niet meer kon toeslaan.

Voorsprong Denemarken

Sterspeelster Estavana Polman kon de marge terugbrengen naar één doelpunt, maar miste. Het was tekenend voor haar wedstrijd. Uit haar eerste zeven schoten, wist ze maar één keer te scoren. De frustratie was goed zichtbaar op haar gezicht. Vlak daarna scoorde de Denen na een strafworp.

Denemarken wint

Mentaal was Oranje zichtbaar geknakt, zelfs met twee vrouwen meer (door straffen aan Deense zijde), werd er niet meer gescoord in de laatste minuten.

Waar Ten Holte in het begin van de wedstrijd cruciaal was voor Nederland, was Reinhardt dat in het eind van de wedstrijd voor Denemarken, dat uiteindelijk met 29-25 won.