NOS Sport • vandaag, 15:38 Handbalsters winnen na valse start toch met mooie cijfers van Spanje

3:59 Handbalsters winnen na lastig begin van Spanje en werken aan doelsaldo

De Nederlandse handbalsters hebben in de groepsfase met 29-24 gewonnen van Spanje. Even leek het een spannende wedstrijd te worden, maar in de tweede helft sloeg Nederland toe.

Nederland en Spanje treffen elkaar vaker op eindtoernooien in het handbal en vaak levert dat spannende wedstrijden op. In 2019 wonnen de Nederlandse vrouwen de WK-finale van Spanje. Begin dit jaar won Oranje nog met 27-26 op een olympisch kwalificatietoernooi.

In Parijs speelde Oranje de eerste helft slordig, waardoor Spanje al vroeg op voorsprong kwam. Oranje maakte gelijk (10-10) en ging vervolgens langszij, waardoor de ruststand 14-12 was in het voordeel van Nederland.

Dominant Nederland in tweede helft

De tweede helft zag er compleet anders uit dan de eerste. De Spaanse handbalsters hadden moeite met het maken van doelpunten, terwijl aan de andere kant de ene na de andere goal werd gemaakt. Vooral Tamara Haggerty en Bo van Wetering zorgden snel voor het uitbouwen van de marge.

ANP Bo van Wetering scoort tegen Spanje

Van Wetering was zeer effectief in de vlugge tegenaanval, een belangrijk wapen van de Nederlanders dit toernooi. Wanneer de tegenstanders misten, was zij al in een mum van tijd aan de andere kant van het veld om daar te scoren.

Zenuwen vanwege de koning?

Al snel leidde Nederland met vijf doelpunten verschil en die voorsprong gaven de vrouwen niet meer uit handen. Waar dat matige begin vandaan kwam? Sterspeelster Estevana Polman had daar wel een antwoord op.

"Misschien waren we een beetje zenuwachtig, omdat de koning en de koningin er waren", grapte ze na de wedstrijd. De koninklijke familie was na het roeien snel naar de South Paris Arena in Parijs gekomen voor de handbalwedstrijd.

Polman: "Er stond in ieder geval wel druk op deze wedstrijd, want als je naar de poule kijkt moest je deze wel winnen." Spanje heeft nog geen wedstrijd gewonnen en staat met nul punten laatste in de groep.

Nederland staat na drie wedstrijden op vier punten, na twee gewonnen wedstrijden tegen Angola (34-31) en Spanje. Zondag werd verloren van regerend olympisch kampioen Frankrijk (32-28).

Donderdag speelt Nederland weer, om 09.00 uur begint de wedstrijd tegen Brazilië.