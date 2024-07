Reuters Twellaar en Broenink puffen uit na het bereiken van de finale

NOS Sport • vandaag, 09:51 • Aangepast vandaag, 13:30 Skiffs en dubbeltwee's sterk op snikhete roeidag, die eindigt met tegenvaller

In de jacht op olympisch goud hebben de Nederlandse roeiers en roeisters in de skiff en de dubbeltwee getoond dat ze sterk zijn. Medailles won de Nederlandse roeivloot nog niet, die kansen komen woensdag pas, maar vier boten plaatsten zich vandaag wel voor finales en halve finales.

Toch eindigde de snikhete vierde olympische roeidag met een kleine tegenvaller.

Op het windstille water van Vaires-sur-Marne, even buiten Parijs, waar de koninklijke familie vanaf de tribune toekeek, roeiden Karolien Florijn en Simon van Dorp soeverein naar de halve finales van de skiff. Uitstekend, maar het spektakel vond plaats in de boten van de dubbeltwee, waar de mannen even werden wakker geschud en de vrouwen plots medailledromen kregen.

'Alles kan, waarom niet?'

Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis raceten verrassend naar de olympische finale in de dubbeltwee. Lang geen vanzelfsprekendheid, want het Nederlandse duo had zich via de herkansing geplaatst voor de halve finales. In die halve finales finishten ze na een uitstekende tweede kilometer als tweede, vlak achter een van de grote titelfavorieten: Nieuw-Zeeland.

En plots zijn er dromen van een olympische medaille. "Het hele veld gaat op de kop, dat was bij de eerste race al. In de herkansing ging de nummer twee van de WK eruit, nu gaan de nummers drie en vier van de WK eruit", zei Scheenaard na afloop. "En wij liggen er nu tussen. Als je hier in de A-finale ligt, kan alles. Waarom niet?"

Bekijk hier de reactie en de race van Scheenaard en Veldhuis:

Titelfavorieten in de dubbeltwee bij de mannen, Melvin Twellaar en Stef Broenink, kregen in hun halve finale een kleine wake-up call. In een spannende race roeiden de regerend wereldkampioenen in de beginfase op een onwennige vierde plek. Op dat moment niet genoeg, want alleen de eerste drie kwalificeerden zich voor de finale.

"We begonnen iets te relaxed", zei Broenink eenmaal aan wal.

Alles op alles

In de laatste kilometer moesten de winnaars van olympisch zilver in Tokio alles op alles zetten om de eerste plek en daarmee een voordelige startplek voor de finale te bemachtigen. En dat terwijl concurrenten Spanje, Roemenië en Servië dichtbij bleven. Het kwam goed: Twellaar en Broenink wonnen de halvefinaleheat.

"We hadden er wel rekening mee gehouden dat het spannend zou worden, maar straks gaan we proberen er iets eerder bij te komen liggen", zei Twellaar. "De motor moet nog een keer vol open."

Bekijk de reactie en race van Twellaar en Broenink:

Dat moet donderdag gaan gebeuren, als de finales van de dubbeltwee voor vrouwen (11.18 uur) en mannen (vanaf 11.30 uur) zijn.

Soevereine dag voor skiffs

In de skiff hadden Florijn en Van Dorp een eenvoudige dag op het Franse water. Florijn had al na zo'n 300 meter van de twee kilometer een bootlengte voorsprong op de rest en ook Van Dorp lag halverwege al ver voor op zijn tegenstanders in een lastige kwartfinaleheat, met onder anderen de regerend olympisch kampioen uit Griekenland.

Florijn is als tweevoudig wereldkampioen (2022, 2023) de grote favoriet voor de olympische titel. Nooit eerder won een Nederlandse vrouw roeigoud in de skiff. Van Dorp is als winnaar van WK-zilver een van de grootste concurrenten van wereldkampioen Oliver Zeidler, die in zijn kwartfinale niet feilloos oogde.

Bekijk de reactie van Florijn en de skiffraces:

Florijn en Van Dorp roeien de halve finales op donderdagochtend.

Dag eindigt met teleurstelling

De Nederlanders Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks roeiden in de vier-zonder bij de mannen niet naar een finaleplaats. In de herkansing moesten de Nederlanders, op de WK van 2023 nog vierde, bij de beste twee van vijf boten eindigen. Ze kwamen als vierde over de streep.

Toen de vier-zonder was aangemeerd, zagen ze op de vlonder dat de van de tribune afgedaalde koninklijke familie hen stond op te wachten voor wat bemoedigende woorden.

2:47 Tegenvaller Nederlandse roeiploeg: mannen vier-zonder niet naar olympische finale

Na drie Spelen op rij met een vier-zonder in de mannenfinale lukte het dit jaar in Parijs niet. Zo eindigde de vierde olympische roeidag, die zo succesvol was begonnen, met de eerste tegenvaller voor de Nederlandse roeiploeg, die volgens bondscoach Eelco Meenhorst minimaal twee keer goud wil halen.

De eerste medailles moeten woensdag worden binnengehaald als de mannen en vrouwen in de finale van de dubbelvier roeien.

