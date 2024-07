AFP De Nederlandse vrouwen in de vier-zonder bij de start van hun heat

NOS Sport • vandaag, 10:30 • Aangepast vandaag, 13:01 Weer rimpelloze roeidag Oranje: vrouwen twee-zonder en vier-zonder overtuigen

Vrijwel rimpelloos waren de Nederlandse roeiers dag één van de Olympische Spelen doorgekomen en ook op dag twee maakte de roeiploeg een sterke indruk.

Favorieten voor olympisch goud Ymkje Clevering en Veronique Meester (twee-zonder) plaatsten zich zonder grote moeite voor de halve finales. Andere titelfavorieten Marloes Oldenburg, Hermijntje Drenth, Tinka Offereins en Benthe Boonstra (vier-zonder) roeiden in de tweede tijd naar een finaleplaats. En Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis (dubbeltwee) plaatsten zich via de herkansing voor de halve finales.

Alleen Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks (vier-zonder) plaatsten zich niet direct voor de finale en moeten de herkansing in.

Clevering/Meester overtuigend

Regerend wereldkampioenen Clevering en Meester begonnen hun olympische toernooi in de twee-zonder overtuigend. De heat wonnen ze met overmacht, waarmee de roeisters benadrukten dat zij een van de grote favorieten voor olympisch goud zijn. Op de Spelen van Tokio won het roeiduo in 2021 nog zilver.

2:31 Topfavorieten Clevering/Meester overtuigend naar halve finales in twee-zonder

Clevering en Meester zagen in hun heat dat het Litouwse duo in de eerste kilometer nog dichtbij bleef. Maar met hun karakteristieke halen, in hoog slagtempo, liepen ze in de tweede kilometer gestaag uit. De heat werd gewonnen in 7.17,81.

"Steady en prima", noemden ze de race na afloop, ondanks "taaie tegenwind".

1:44 Clevering en Meester voelden zich 'steady en prima' in eerste race, ondanks 'taaie tegenwind'

Toch was Nederland niet de snelste boot in de heats. De Australische Jess Morrison en Annabelle McIntyre roeiden 7.16,58, wat erop duidt dat Nederland en Australië om de olympische titel gaan strijden.

Eerst de halve finales nog, die vinden plaats op woensdag 31 juli om 10.54 uur.

Vier-zonder naar finale

Ook de vier-zonder bij de vrouwen is een favoriet voor het goud. Dat Oldenburg, Drenth, Offereins en Boonstra in vorm zijn, toonden zij door hun heat te winnen in 6.43,71, waarmee zij zich plaatsten voor de finale. De vier vrouwen hadden een halve bootlengte voorsprong op de nummer twee Roemenië (6.44,55) en roeiden de tweede tijd van het veld.

De strijd om het goud zal gaan tussen Nederland, Roemenië, Groot-Brittannië (snelste tijd in 6.42,57) en Nieuw-Zeeland (vierde tijd in 6.45,44). De finale wordt geroeid op 1 augustus om 11.50 uur.

De vier-zonder bij de mannen was minder succesvol, maar hoeft zich niet te schamen. Mollee, Ritsema, Brouwer en Rienks eindigden in hun heat niet bij de beste twee (vierde) en zijn verwezen tot de herkansing van dinsdag 30 juli om 11.40 uur, om alsnog een plek in de finale te bemachtigen.

Een finaleplaats zou een knappe prestatie zijn, gezien de sterke concurrentie uit onder andere Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten.

Scheenaard/Veldhuis via herkansing door

Het duo Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis, van wie niet per se wordt verwacht dat zij met een medaille naar huis gaan, slaagde er in de dubbeltwee in om in het olympisch roeitoernooi te blijven. In de herkansingen finishten zij als eerste.

Een plek bij de beste drie van de vier deelnemers in de alles-of-niets-race was genoeg voor een plek in de halve finales van dinsdag.

Op de openingsdag van het roeitoernooi lukte het Scheenaard en Veldhuis gisteren niet bij de beste drie te eindigen in hun heat. In de herkansing tegen de lastige landen Noorwegen, Italië en Litouwen kwam het alsnog goed. In 7.08,42 wonnen ze de herkansing.

"Het ging een stuk comfortabeler dan gisteren. Dat was gehaast", zeiden Scheenaard en Veldhuis na afloop.

Zo zijn de eerste heats van de Nederlandse roeiploeg uitstekend verlopen en moet maandagochtend alleen nog de Holland Acht in actie komen.

De sterke Nederlandse roeiploeg van bondscoach Eelco Meenhorst mikt tijdens de Spelen in Parijs op twee keer goud. Op de afgelopen wereldkampioenschappen in 2023 won Nederland vijf keer goud en drie keer zilver.

Na de overtuigende races van Clevering/Meester en de vier-zonder bij de vrouwen zijn de verwachtingen onverminderd hoog gebleven, want ook Karolien Florijn en Simon van Dorp, zaterdag florissant geplaatst voor de kwartfinales, en de dubbelvier bij de mannen zijn een van de grote kanshebbers op goud.

11:51 Hoe moeilijk kan het zijn: roeien met Ymkje Clevering en Veronique Meester