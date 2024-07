NOS Sport • vandaag, 12:02 Roeiers mannen-acht niet direct naar olympische finale, maar houden medaillehoop

De roeiers van de mannen-acht zijn niet direct geplaatst voor de finale van het olympisch roeitoernooi. In de eerste heat van vier boten, waarin alleen de winnaar zich plaatste, waren de Amerikanen sneller dan de Nederlanders, die afgelopen WK nog zilver pakten.

Ralf Rienks, Olav Molenaar, Sander de Graaf, Ruben Knab, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Jan van der Bij, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter melden zich nu op donderdag voor de herkansing om alsnog een finaleplek te bemachtigen.

"We hadden verwacht dat we rechtstreeks door zouden gaan, dus dat is even jammer", zei Makker na afloop. "We waren wel teleurgesteld. Er kunnen dingen technisch en fysiologisch beter. Maar onze piek moet nog komen."

De Nederlandse mannen, geroemd om hun razendsnelle eindsprint, trainden afgelopen tijd vooral op hun start. En dat was te zien bij hun eerste optreden op de roeibaan Vaires-sur-Marne, tien kilometer buiten het centrum van Parijs.

De Nederlandse boot bleef in de eerste kilometer dicht in de buurt van de Amerikanen, die altijd hard vertrekken, maar kon in de laatste kilometer niet inlopen, iets wat stiekem wel werd verwacht, vertrouwend op het goede eindschot.

Geen man overboord nog in de Holland Acht, de roeiers proberen het positief te bekijken. "Het is wel fijn dat we een extra race krijgen. Dan heb je meer tijd om de puntjes op de i te zetten", zei Van der Bij, volop vertrouwend dat die finale wel bereikt gaat worden.

In de tweede heat van de dag greep topfavoriet en wereldkampioen Groot-Brittannië de winst en een finaleplek. Nederland neemt het in de herkansing op tegen Australië, Duitsland, Italië, Roemenië en Australië.

De hoop op een medaille is inderdaad nog lang niet vervlogen, want uit de herkansing gaan vier van de vijf boten door naar de finale van zaterdag 3 augustus. En Nederland roeide tijdens de heats de derde tijd van het veld.

Dinsdag gaat het olympisch roeitoernooi voor de Nederlandse roeiers verder met vijf boten die het water op gaan.

Skiffeuse Karolien Florijn roeit de kwartfinales (vanaf 09.30 uur), net als skiffeur Simon van Dorp (vanaf 10.10 uur). Ook komen in de halve finales van de dubbeltwee roeisters Lisa Schoenaard en Martine Veldhuis (vanaf 10.50 uur) de baan op, net als roeiers Melvin Twellaar en Stef Broenink (vanaf 11.10 uur).

En de vierde olympische roeidag eindigt met de herkansing van de mannen van de vier-zonder. Guus Mollee, Nelson Ritsema, Eli Brouwer en Rik Rienks proberen (om 11.40 uur) alsnog de finale te halen.