Handbalsters plaatsen zich al voor kwartfinales met zege op Brazilië

De Nederlandse handbalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op de Olympische Spelen. Een comfortabele overwinning op Brazilië (31-24) betekent dat Oranje met nog één groepsduel te spelen sowieso bij de beste vier in de poule zit. Daarmee is plaatsing voor de knock-outfase gegarandeerd.

Het uitvallen van Estavana Polman is een smet op de zege. De ervaren speelster ging al vroeg in de wedstrijd naar de grond met klachten aan haar pink en kwam ook niet meer het veld in. De ernst van haar kwetsuur is nog onduidelijk, al stelt ze zelf de komende wedstrijd te willen spelen.