NOS Sport • vandaag, 14:21 Handbalsters teleurgesteld na 'vreselijke' uitschakeling tegen Denemarken: 'We hebben niks'

6:44 Handbalsters stuiten op fenomenale Deense keepster en zijn uitgeschakeld in kwartfinale

Teleurstelling overheerst bij de handbalsters na de uitschakeling in de kwartfinales van de Olympische Spelen. "Ik ken de kwaliteit van onze ploeg en die hebben we vandaag niet laten zien", zegt een teleurgestelde Yara ten Holte.

Oranje verloor van Denemarken met 29-25, terwijl een zege en een plek in de halve finales realistisch was geweest, vindt opbouwster Dione Housheer. "We hebben het gewoon uit handen gegeven. Dit is vreselijk."

Nederland begon goed en pakte al snel een voorsprong van vier doelpunten op het fysiek sterke Denemarken. Doelvrouw Ten Holte excelleerde en had op veel Deense aanvallen een antwoord. "Ik was goed in de eerste helft."

Reuters Yara ten Holte is emotioneel na de uitschakeling

"Het was alleen niet genoeg en dus ben ik teleurgesteld. We kunnen namelijk zoveel meer. We kwamen niet goed in ons spel en daar baal ik van. Ik ben heel teleurgesteld, ik was klaar om voor de medailles te spelen."

Housheer is het eens met haar keepster. "Ik ben boos en verdrietig, want we zaten zo goed in het toernooi. Het is zonde dat we niet door zijn. Ik denk dat we het weggegeven hebben."

Scheidsrechter

Ten Holte zoekt de reden daarvan bij de 'randzaken' en krijgt daarin bijval van de ervaren Lois Abbingh.

"We focusten te veel op de beslissingen van de scheidsrechter", zegt Ten Holte. "Zulke afleiding moet je niet hebben in een kwartfinale. Dat moet je naast je neerleggen."

Abbingh miste door die afleiding wat intensiteit in de duels. "Maar dat kwam ook omdat je direct straffen tegen krijgt", doelt ze op de tijdstraf van twee minuten tijdstraf voor Angela Malestein. "Tel daarbij op dat de Denen veel strafworpen krijgen en je legt de intensiteit in de duels wat lager."

2:43 Abbingh na uitschakeling: 'Denen kregen wat gelukkige tijdstraffen en penalty's mee'

"En juist die intensiteit kenmerkte ons spel in de groepsfase. Daardoor denk ik dat we iets te veel op de beslissingen van de scheidsrechter focusten. Al wil ik niet zeggen dat het verkeerde beslissingen waren van de scheids, het had alleen z'n weerklank op ons spel."

De Denen kwamen terug in de wedstrijd en gingen met een kleine voorsprong de rust in. In de tweede helft liepen ze direct ver uit op Nederland. Die achterstand kon Oranje niet meer goedmaken

Geweldige keepster

"Op een bepaald moment werkten de dingen die we in het begin deden gewoon niet meer", vertelt Abbingh. "We hebben heel hard gevochten, maar de keepster van de Denen heeft ons uit de wedstrijd gehouden."

Die keepster, Althea Reinhardt, speelde een dijk van een tweede helft, waardoor er in de slotfase wat moedeloosheid in de blikken van de Nederlanders te zien was.

"Zij begon in één keer alles tegen te houden", verwoordt Malestein de frustratie. "We hadden geen antwoord meer."

Abbingh vult aan: "Zij maakte echt het verschil. Vanaf het begin had zij al veel reddingen, maar toen creëerden we nog dusdanig veel kansen. Op een bepaald moment ga je dan schoten forceren, omdat je merkt dat het niet meer lukt."

1:36 Handbalster Housheer voelt zich 'vreselijk' na uitschakeling: 'Geven het gewoon weg'

"Eigenlijk was Reinhardt gewoon de beste vandaag", concludeert Abbingh.

De handbalsters gaan om 19.00 uur 'boos' en 'verdrietig' met de bus terug uit Lille naar Papendal. Malestein vat de teleurstelling in een paar woorden samen. "We hebben niks, dat is gewoon kut."