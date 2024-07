ANP Zoë Sprengers

NOS Sport • vandaag, 17:51 Zware tegenslag handbalsters: Sprengers mist Spelen door blessure

Vijf dagen voor de eerste wedstrijd van de handbalsters op de Olympische Spelen is Zoë Sprengers afgevallen vanwege een spierscheuring in haar bovenbeen. Bondscoach Per Johansson riep Judith van der Helm op als vervangster.

Sprengers raakte donderdag in het uitzwaaiduel met Zuid-Korea geblesseerd. Op een MRI-scan kwam de spierscheuring aan het licht. De 24-jarige linkerhoekspeelster, die Borussia Dortmund deze zomer verruilde voor het Deense Nykobing Falster, zou debuteren op de Spelen.

'Zoë zou grote rol spelen in Parijs'

"Het hele team is heartbroken en leeft met Zoë mee in deze moeilijke tijd", reageerde bondscoach Johansson. "Zoë heeft de laatste tijd een fantastische ontwikkeling doorgemaakt en zou een grote rol gaan spelen op de Olympische Spelen. We weten allemaal dat Zoë een vechter is en nog sterker terug zal komen."

Met de toevoeging van Van der Helm (OTTO Workforce/VOC) telt de olympische selectie weer veertien speelsters. Ze stond evenals Nathalie Hendrikse (Thüringer Handball Club Erfurt) en Bianca Schanssema (København Handbold) op de reservelijst voor Parijs.

Openingswedstrijd tegen Angola

"Judith is een talentvolle speelster die het zeer goed deed op het WK Onder 20", lichtte Johansson toe. "We heten haar welkom in ons team."

De handbalvrouwen beginnen hun Spelen al op donderdag 25 juli, een dag voor de openingsceremonie, met om 11.00 uur de groepswedstrijd tegen Angola. Morgen vertrekt de selectie naar Frankrijk.

Programma groepsfase Olympische Spelen 25 juli 11.00 uur: Nederland - Angola

28 juli 21.00 uur: Frankrijk - Nederland

30 juli 14.00 uur: Nederland - Spanje

1 augustus 9.00 uur: Nederland - Brazilië

3 augustus 9.00 uur Hongarije-Nederland