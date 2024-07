Instagram/Laura van der Winkel Laura van der Winkel op de trainingsbaan in Parijs

NOS Sport • vandaag, 14:05 Eerste Nederlandse sporters in olympisch Parijs: 'Nog nooit zulke grote tribunes gezien'

Het olympisch dorp in Parijs stroomt langzaam maar zeker vol met sporters, want over een kleine week gaan de Olympische Spelen al van start. De handboogschutters waren de eerste Nederlandse atleten in het dorp, want zij komen donderdag al in actie.

"Het is heel vet om hier te zijn", zegt handboogschutter Laura van der Winkel in Langs de Lijn en Omstreken. De 22-jarige Brabantse maakt volgende week haar debuut op de Spelen. Ze kwam donderdag samen met haar teamgenoten aan in het olympisch dorp, dat in de Parijse voorstad Saint-Denis ligt.

audiofragment Handboogschutter Van der Winkel kijkt ogen uit in olympisch Parijs

"Ons gebouw is mooi aangekleed met oranje TeamNL-banners en Nederlandse vlaggen", vertelt Van der Winkel, die een studio deelt met teamgenote Quinty Roeffen. "Heel indrukwekkend is dat."

De kwalificaties van het boogschiettoernooi beginnen op donderdag, een dag voor de openingsceremonie en dus nog voordat de Spelen officieel zijn begonnen. Daardoor missen ze de openingsceremonie die op de Seine wordt gehouden. "Wij gaan er niet naartoe omdat we dan al bezig zijn met het toernooi. De ceremonie zal supervet zijn, maar ook heel lang duren", vertelt Van der Winkel.

Verzegelde bussen

Het valt Van der Winkel op dat er veel veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, mede vanwege een verhoogd dreigingsniveau en het risico op terrorisme. Zo moeten de sporters bij het betreden en verlaten van het dorp door een veiligheidscontrole en zijn de bussen verzegeld.

"Op de bussen wordt een stickertje geplakt, zodat ze kunnen zien of de deuren onderweg open zijn geweest of niet. Zo kunnen ze controleren of er niemand in of uit is geweest", aldus Van der Winkel.

Instagram/Laura van der Winkel Een impressie van de trainingsbaan in het centrum van Parijs

Het boogschieten wordt gehouden op Esplanade des Invalides, een park op twintig minuten lopen van de Eiffeltoren. Ook daar is Van der Winkel al geweest. "Ik kijk mijn ogen uit als ik hier rondloop, het is allemaal zo groot. Ik heb nog nooit een boogschietevenement meegemaakt met zulke hoge tribunes, waar straks gewoon plek is voor achtduizend man."

Van der Winkel geniet nu al van de ervaring, maar de boogschutters hopen ook goed te presteren in Parijs. "Om met het damesteam de Spelen te halen is voor ons al goud waard. Een medaille mee terug nemen zou mooi zijn. Zo niet, dan weten we in ieder geval dat we er alles aan hebben gedaan."

Per trein en bus

Zondag pakt een aantal sporters vanaf Rotterdam de trein naar Parijs. Het gaat om de turners en turnsters, de skateboarders en handboogschutter Steve Wyler. De handbalsters stappen zondag op de bus, terwijl de hockeysters maandag eveneens per bus afreizen.