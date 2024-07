Estafetteloopster Samuel scheurt hamstring en moet Spelen missen: 'Ben er kapot van'

Estafetteloopster Jamile Samuel heeft vlak voor de Olympische Spelen een zware klap te verwerken gekregen. De 32-jarige Amsterdamse heeft haar hamstring gescheurd en zal dus niet meelopen in Parijs, bevestigt de Atletiekunie.

Samuel zou daar opgaan voor haar vierde Olympische Spelen. Ze was onderdeel van de 4x100 meter estafetteploeg, met Minke Bisschops, Marije van Hunenstijn, Isabel van den Berg, Tasa Jiya en Naomi Sedney. Er wordt geen vervanger opgeroepen voor Samuel.

"Het is een pees is en die heeft veel tijd nodig om te herstellen. Ik ben er even kapot van. Echt heel zuur", meldt Samuel.