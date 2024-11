KLM wil salarissen twee jaar bevriezen in nieuwe cao's

KLM wil de komende twee jaar de lonen van het personeel bevriezen. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan de NOS na berichtgeving door RTL Nieuws . Het plan staat in een brief die KLM aan de vooravond van de cao-onderhandelingen aan de vakbonden heeft gestuurd.

De huidige cao's voor grondpersoneel en vliegend personeel lopen eind februari af. KLM stelt voor een nieuwe cao voor twee jaar of langer af te sluiten, waarin "een pas op de plaats" wordt gemaakt met de salarissen.

In de brief staat volgens RTL Nieuws dat KLM geen ruimte ziet voor loonsverhogingen. De lonen zijn volgens de luchtvaartmaatschappij de afgelopen jaren al met 25 procent gestegen en liggen nu "hoger in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen en grote Nederlandse bedrijven".