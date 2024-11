ANP

Kwakkelend KLM kijkt naar cateringdivisie om kosten te verminderen

KLM neemt de cateringdochter onder de loep om de financiële prestaties van het luchtvaartbedrijf te verbeteren. Bij de presentatie van de nieuwe kwartaalcijfers schrijft KLM dat het de "strategische opties gaat verkennen" voor KLM Catering Services.

Vorige maand kondigde KLM aan dat het broedt op een reeks maatregelen om het bedrijf beter te laten presteren. KLM wilde gaan snijden in de kosten en de organisatie "vereenvoudigen". Een optie was om onderdelen af te stoten. Bij de nieuwe kwartaalcijfers wordt nu de cateringdivisie genoemd.

KLM-directeur Marjan Rintel zegt in gesprek met de NOS dat niet wordt onderzocht of de divisie kan worden verkocht of afgeslankt. "Er moet worden geïnvesteerd in een nieuw cateringgebouw met nieuwe faciliteiten. Daarom kijken we naar een breed pakket aan opties. Daarom noemen we het ook strategische opties, om dit bedrijfsonderdeel toekomstgereed te maken." Samenwerken met een andere partij zou een van de opties zijn.

Lagere winst

De maatregelen zijn nodig omdat de winst van moederbedrijf Air France-KLM onder druk staat. KLM behaalde in het derde kwartaal van dit jaar met 396 miljoen euro een lagere winst dan een jaar eerder. Over de eerste negen maanden was de winst zelfs 303 miljoen minder dan vorig jaar. Dat komt volgens KLM door hogere kosten van materieel, medewerkers en havengelden. Financieel directeur Bas Brouns spreekt van "historisch lage financiële prestaties" voor KLM.

In een persbericht zegt KLM dat de achterblijvende cijfers de noodzaak van de in oktober aangekondigde maateregelen nog eens onderstrepen. "Onze vliegtuigen zitten vol en we hebben in de eerste negen maanden van dit jaar meer passagiers vervoerd. Maar onze capaciteit blijft nog steeds achter en de kosten zijn te hoog", aldus Rintel. "Daarom is het aangekondigde pakket maatregelen keihard nodig. Niet in de laatste plaats omdat we de komende jaren een miljardeninvestering in schonere, stillere en zuinigere vliegtuigen doen."

Meer passagiers op luchthavens In het derde kwartaal van dit jaar vlogen 21,6 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens. Dat is een stijging van bijna 4 procent vergeleken tegenover een jaar geleden, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen. Schiphol bleef de tweede luchthaven van Europa, na Charles de Gaulle in Parijs.

Ook bij moederbedrijf Air France-KLM bleef de winst in het derde kwartaal flink achter. De winst van 824 miljoen euro was 122 miljoen minder dan een jaar eerder. Dat komt mede door de Olympische Spelen in Parijs. Vanwege de vrees voor drukte meden reizigers de Franse hoofdstad.

In het eerste kwartaal zakte de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie voor 480 miljoen euro in de rode cijfers. Dat was toen het grootste verlies sinds de coronacrisis.