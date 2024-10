KLM kondigt reorganisatie aan: 'Pijnlijk voor elke KLM-collega'

Luchtvaartmaatschappij KLM komt met een reeks maatregelen om het bedrijf beter te laten presteren. Het bedrijf gaat snijden in de kosten en de organisatie "vereenvoudigen". Ook worden bepaalde investeringen uitgesteld of afgelast.

Volgens CEO Marjan Rintel staat KLM, ondanks de groei van de omzet, er niet goed voor: "Net als veel andere luchtvaartmaatschappijen heeft KLM last van hoge kosten en tekorten aan medewerkers en materieel. Onze vliegtuigen zitten vol, maar onze capaciteit is nog steeds niet terug op het niveau van voor corona."

De ingrepen zijn noodzakelijk om een toonaangevend luchtvaartbedrijf te blijven, zegt Rintel: "Wij willen onze 105-jarige pioniersrol in de luchtvaart behouden en Nederland blijven verbinden met de rest van de wereld. Als we dat op een gezonde en sterke manier willen blijven doen, moeten we duidelijke keuzes maken."

Pijnlijk en noodzakelijk

Een miljardeninvestering in nieuwe, schonere vliegtuigen komt niet in gevaar, zegt het bedrijf, maar automatisering en mechanisering moeten de arbeidsproductiviteit omhoog schroeven en het ziekteverzuim naar beneden brengen. De productiviteit van het personeel moet ook omhoog door de werkroosters aan te passen. Of er personeel wordt ontslagen, is nog niet duidelijk.