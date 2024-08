Schiphol investeert miljarden: van bagagekelder tot arbeidsomstandigheden

Schiphol maakte het plan vanmorgen bekend bij de presentatie van de cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar. Daarin vervoerde de luchthaven met 36,1 miljoen flink meer passagiers dan een jaar eerder. Onderaan de streep bleef een nettowinst van 224 miljoen over.

Zorgen

Toch heeft Van Oord ook zorgen over Schiphol. Hij spreekt van een succesvolle meivakantie, waarin reizigers "helaas niet werden geholpen door de staat van de infrastructuur" op Schiphol. "Dat is op dit moment verre van wat we als kwaliteitsluchthaven in Nederland willen bieden."

Kofferchaos

Geen krimp

"Hoewel het bemoedigend is om te zien dat onze financiële resultaten verbeteren, zijn onze algehele financiële prestaties nog niet naar onze tevredenheid", zei financieel directeur Robert Carsouw in een toelichting. "Het realiseren van onze ambities vereist een aanzienlijke toename en versnelling van onze operationele kasstromen, zonder de focus op onze concurrentiepositie te verliezen."

Het vorige kabinet wilde Schiphol aanvankelijk in twee stappen laten krimpen. Vanaf eind 2023 moest er naar maximaal 460.000 vluchten per jaar worden gegaan en dan later naar 440.000. In november vorig jaar werd dat plan in de ijskast gezet, omdat het juridisch op bezwaren stuitte. Ook de Hoge Raad bepaalde vorige maand dat het kabinet niet zomaar het aantal vluchten kan verminderen.