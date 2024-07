Olympische Spelen berokkenen Air France-KLM meer schade dan gedacht

Dat reizigers Parijs mijden heeft impact op het complete bedrijf. Hoewel bij het Nederlandse KLM de winst licht stijgt, daalt de winst in het afgelopen halfjaar met 314 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd er nog 275 miljoen winst gemaakt.

Enorme tegenvaller

KLM-directeur Marjan Rintel spreekt van een "enorme tegenvaller" met de Olympische Spelen in Parijs. "Ook als je vandaag door de straten loopt zie je dat restaurants leeg zijn en dat je nog makkelijk hotelkamers kunt boeken tegen een hele redelijke prijs. Dat valt zeker tegen. En dat zie je ook aan de inkomsten bij Air France. Er is heel ander reisgedrag."

Als voorbeeld noemt Rintel vooral zakelijke reizigers die Parijs nu even links laten liggen uit vrees voor drukte. "Er zijn ook mensen die altijd al eens naar Parijs wilden, en de Olympische Spelen nu combineren met een vakantie. Maar het is vooral het bedrijfsleven en zakelijke reizigers die zeggen: ik wil wel naar Parijs, maar niet tijdens de Spelen."

Tegelijk is de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie nog altijd niet volledig hersteld van de lockdownperiodes tijdens de coronacrisis. "Deze cijfers laten zien dat er nog veel werk aan de winkel is", vat Rintel het samen.

"Dat heeft te maken met hoge brandstofkosten. De geopolitieke situatie in de wereld. En onze capaciteit moet verder omhoog. We zijn nog altijd niet terug op 100 procent van onze langeafstandsvluchten. En daarmee vallen de resultaten tegen. Ondertussen willen we ook nog investeren in schonere, zuiniger en stillere vliegtuigen."

Computerstoring.

Rintel noemt de storing "een domper", maar vindt wel dat die snel kon worden verholpen. "Iedereen heeft zijn reis succesvol kunnen vervolgen. Natuurlijk hebben we scenario's klaarliggen om op terug te vallen bij een IT-storing. We hebben de computers ook weer snel aan gekregen. Maar we gaan dit uiteraard nog uitgebreid evalueren en met leveranciers in gesprek om te kijken hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen."