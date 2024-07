Spelen raken Air France-KLM onverwacht: reizigers mijden Parijs

Vliegmaatschappij Air France-KLM heeft een omzetwaarschuwing afgegeven. Waar het Frans-Nederlandse bedrijf eerder nog dacht te profiteren van een reizigersgroei door de Olympische Spelen in Parijs, blijkt in de praktijk dat reizigers de internationale luchthavens van de Franse hoofdstad om die reden juist mijden .

In een persbericht zegt Air France-KLM dat is gebleken dat vooral Franse toeristen hun vakantie uitstellen tot na het sportevenement, dat begint op 26 juli en eindigt op 11 augustus. Ook blijkt dat veel Fransen vanaf andere plekken vliegen of op een andere manier naar hun vakantiebestemming gaan. Dat doen zij vermoedelijk uit vrees voor enorme drukte op de luchthavens van Parijs.