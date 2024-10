ANP Een KLM-toestel op Schiphol

NOS Nieuws • vandaag, 14:23 Schiphol verhoogt havengelden met 37 procent, tickets duurder

De tarieven die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen aan Schiphol gaan de komende drie jaar flink omhoog met 37 procent in totaal, heeft de luchthaven bekendgemaakt. Dat betekent dat ook tickets duurder zullen worden.

De luchthaven laat weten dat luchtvaartmaatschappijen in 2027 gemiddeld 15 euro meer moeten betalen aan Schiphol voor een vertrekkende passagier.

De stijging komt vooral door de hoge inflatie van de afgelopen jaren en de gestegen rente, zegt Schiphol. De luchthaven draagt zelf ook 100 miljoen euro bij als vrijwillige bijdrage, om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Hiermee liggen de tarieven voor de komende drie jaar vast.

"Deze forse stijging is noodzakelijk om te investeren in de gewenste kwaliteit en de duurzaamheid op Schiphol," zegt financieel directeur Robert Carsouw. Schiphol wil maatschappijen bevorderen om stillere vliegtuigen te gebruiken. Voor die toestellen worden de tarieven daarom lager, voor lawaaiige toestellen gaat het tarief omhoog. Ook nachtvluchten worden extra belast.

Investeringen

Bij het vaststellen van de haventarieven is Schiphol gebonden aan regels. Zo moeten die gebaseerd zijn op de kosten en mag er bijvoorbeeld geen winst op worden gemaakt. Onder meer het personeel, onderhoud, de beveiliging en de schoonmaak op Schiphol worden via de havengelden door de luchtvaartmaatschappijen betaald.

Deze zomer kondigde de nieuwe topman Pieter van Oord een investeringsplan van zes miljard euro aan, want er is sprake van achterstallig onderhoud op de luchthaven. Schiphol investeert onder meer in tilhulpen om de arbeidsomstandigheden in de bagagekelder te verbeteren. Ook een deel van dat investeringsplan wordt via de havengelden doorberekend aan de luchtvaartmaatschappijen.

Luchtvaartmaatschappijen reageren teleurgesteld op de plannen. "Hiermee wordt Schiphol een van de duurste luchthavens in Europa", zegt Barin, de branchevereniging van luchtvaartmaatschappijen.

"We vinden het goed dat Schiphol gaat investeren in kwaliteit, maar de gevolgen voor de havengelden zijn veel te ver doorgeschoten", zegt voorzitter Marnix Fruitema van Barin. "En we houden ons hart vast of het gebudgetteerde bedrag ook het uiteindelijke bedrag wordt. Projecten op Schiphol zijn eerder uit de hand gelopen." Hij verwijst daarbij naar de bouw van de A-pier.

Duurdere tickets zijn daardoor onvermijdelijk, zegt CEO Marjan Rintel van KLM. Schiphol verzwakt hiermee zijn eigen positie als internationaal knooppunt, vindt ze. "Met alle risico's van dien voor de hubfunctie, de verbondenheid van Nederland en onze economie." Wel vindt KLM het goed dat de luchthaven verbeteringen gaat doorvoeren, die "voor de reiziger broodnodig zijn".

Doorberekend

Ook drie jaar geleden stegen de tarieven flink, in totaal met zo'n 40 procent. Dat kwam onder meer door de coronacrisis. Gemiste omzet, doordat er veel minder vluchten en reizigers op de luchthaven waren, mocht Schiphol doorberekenen aan de luchtvaartmaatschappijen. Die stapten naar de rechter. Uiteindelijk oordeelde de rechter dat Schiphol volgens de regels handelde.

Ook in deze nieuwe haventarieven is een deel van die coronaverliezen doorgerekend. Onterecht, vindt Fruitema: "Ik vind dat we serieus moeten kijken naar de luchtvaartwet waarin staat dat dit mag. Dit is niet meer anno 2024."

"De ticketprijzen zullen ook omhoog gaan en daar maken we ons zorgen over", zegt Fruitema. Hoeveel duurder die worden, is afhankelijk van meerdere factoren, bijvoorbeeld de investeringen in zuinigere en minder lawaaierige toestellen. "Maar ik maak me wel ernstige zorgen over de concurrentiepositie van Schiphol. De klant bepaalt. Als die niet wil betalen, gaat die naar Düsseldorf of Brussel. En ook luchtvaartmaatschappijen kunnen ervoor kiezen om uit te wijken."

Barin kan tegen de hogere havengelden in beroep gaan bij de Autoriteit Consument en Markt en zegt daar sterk rekening mee te houden.