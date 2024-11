Duizenden banen weg bij Duitse staalgigant

De Europese staalindustrie kampt met overproductie. Mede daardoor lijdt de Duitse staalgigant dit jaar een verlies van 1,4 miljard euro. Vorig jaar was het verlies nog groter: 2 miljard euro. De productiecapaciteit moet daarom omlaag.

Het bedrijf maakte vanmiddag bekend dat het flink wil snijden in personeelskosten en de staalproductie wil verminderen. In totaal krimpt de staaltak van 27.000 naar 16.000 banen. Een productielocatie in het Roergebied gaat dicht. .