Honderden miljoenen verlies voor Tata Steel Nederland

Om de concurrentiepositie veilig te stellen en de verduurzamingsstrategie voort te zetten, is een reorganisatie volgens de leiding noodzakelijk. Die reorganisatie was eind vorig jaar al aangekondigd. Toen was sprake van 800 banen in IJmuiden die op de tocht stonden, maar inmiddels is dat volgens het jaarverslag teruggebracht naar 580. Banen die verdwijnen zijn voornamelijk managementfuncties en ondersteunende posities.