Onderzeeboten-deal Frankrijk gaat door, bezwaar Duitse scheepsbouwer afgewezen

De Nederlandse overheid hoeft de aankoop van vier onderzeeboten bij het Franse bedrijf Naval Group niet terug te draaien. De Duitse scheepsbouwer ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), die de opdracht voor de bouw van de onderzeeërs was misgelopen, had een kort geding aangespannen tegen het Nederlandse ministerie van Defensie. De rechtbank in Den Haag wijst de bezwaren af.