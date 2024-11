ANP De staatssecretaris tijdens het debat vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 15:50 • Aangepast vandaag, 17:17 Staatssecretaris Nobel: ik wilde niet hele groepen voor het hoofd stoten

Staatssecretaris Nobel (VVD) wilde niet hele groepen voor het hoofd stoten toen hij reageerde op het geweld in Amsterdam op 7 november na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Dat zei hij in een debat in de Tweede Kamer over integratie.

Nobel zei een paar dagen na het geweld tegen Israëliërs in Amsterdam dat er sprake was van een "integratieprobleem" omdat "een groot deel van de islamitische jongeren" de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft.

Vandaag zei Nobel dat hij zich in zijn eerste reactie na de rellen streng heeft uitgesproken, maar dat zijn woorden tegelijkertijd ook mensen hebben geraakt voor wie die niet bedoeld waren. "Ik wil niet hele groepen over één kam scheren. Heel veel moslims werken hard aan de samenleving mee", zei Nobel.

Op de vraag van D66-Kamerlid Bamenga of Nobel zijn woorden terugneemt, zei Nobel dat hij een "nuance" wil aanbrengen. "Op het moment dat je iets benoemt ligt het risico op de loer dat een hele groep zich aangesproken voelt, wat niet mijn bedoeling was", zei Nobel. Tegelijkertijd sprak hij naar eigen zeggen ook mensen met een migratieachtergrond die blij waren met zijn uitspraken.

Hij herhaalde dat hij zich altijd zal uitspreken als vrijheden van groepen ("welke dan ook") onder druk komen te staan. "Ik zal dat altijd benoemen en er niet voor weglopen."

D66-Kamerlid Bamenga noemde het teleurstellend dat Nobel zijn woorden niet terugnam. Denk en GroenLinks-PvdA vonden het uitblijven van excuses teleurstellend. Denk-Kamerlid Ergin kondigde een motie van wantrouwen aan, waarover morgen wordt gestemd. De kans dat deze wordt aangenomen is klein.

Ook andere politici spraken na de gebeurtenissen in Amsterdam van een "integratieprobleem". Oppositiepartijen betoogden dat ze daarmee "olie op het vuur" gooiden. Moskeeverbond K7 deed aangifte tegen staatssecretaris Nobel vanwege zijn uitspraken.

Discussie over integratie

Partijen debatteerden lang maandag, maar veel leverde dat nog niet op. Sommige partijen vinden dat er een integratieprobleem is (onder meer PVV en VVD), en andere juist niet (onder meer GroenLinks-PvdA en Denk). Meerdere Kamerleden zeiden vandaag net als Nobel dat ze niet hele groepen over één kam willen scheren, maar wel "problemen willen blijven benoemen". Daarbij liepen de discussies soms hoog op.

GroenLinks-PvdA Kamerlid Tseggai benadrukte dat "tegenover de paar relschoppers honderden, duizenden Nederlanders met een migratieachtergrond staan die iedere dag een onmisbare bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving". Onderzoek naar wantrouwen tegen de samenleving en crimineel gedrag is volgens haar van belang, maar zonder dat aan afkomst te koppelen.

Olie op het vuur

Denk-Kamerlid Ergin hekelde eveneens de "polariserende reacties" na de gebeurtenissen in Amsterdam waarbij "politici olie op het vuur gooide". Ook bekritiseerde hij het "meten met twee maten " waarbij politici en samenleving vaak stil zijn als er moslims gediscrimineerd worden.

PVV-Kamerlid Boon betoogde dat er wel degelijk een integratieprobleem is waarvan "niet weggekeken moet worden". VVD-Kamerlid Becker zei niet hele groepen te willen aanspreken, maar ziet wel problemen met sommige moskeeën waar jihad en Hamas volgens haar verheerlijkt worden. Ook maakt zij zich zorgen over de aantasting van andere vrijheidswaarden: zoals bij honderden vrouwen "die achter voordeur moeten blijven" en de "genitale verminking van 40.000 vrouwen in Nederland".

Becker zei elk geloof te respecteren, maar niet als dat ertoe leidt dat de vrijheid van mensen wordt bedreigd, zoals die van homo's en vrouwen.

Dat leidde tot een fel debat met SGP-Kamerlid Flach over de vrijheid van meningsuiting. De VVD vindt scholen die ouders verklaringen laten tekenen dat ze tegen homoseksualiteit zijn weerzinwekkend. Ze pleit voor het aanpassing en modernisering van artikel 23. Dat is de bepaling in de Grondwet over openbaar en bijzonder onderwijs. SGP-Kamerlid Flach zei te vrezen dat de VVD een verbod wil op het hebben van een mening. Becker sprak dat tegen.

'Elkaar vinden'

Staatssecretaris Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid zei "iedereen in het debat goed beluisterd te hebben" en vroeg zich af waar de partijen elkaar kunnen vinden. Volgens haar moet het gesprek daarover ook na dit debat verder gaan.