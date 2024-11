EPA Gisèle Pelicot vandaag bij de rechtbank in Avignon

NOS Nieuws • vandaag, 10:47 • Aangepast vandaag, 17:00 Twintig jaar cel geëist tegen ex-man in verkrachtingszaak Gisèle Pelicot

Tegen de man in Frankrijk die terechtstaat voor het drogeren en laten verkrachten van zijn eigen vrouw, heeft de aanklager twintig jaar cel geëist.

De man, Dominique Pelicot (71), was ongeveer 50 jaar getrouwd met slachtoffer Gisèle Pelicot (72). Hij vermaalde hoogstwaarschijnlijk het kalmerings- en slaapmiddel lorazepam en strooide dat in het eten van zijn toenmalige vrouw.

"De maximale straf is twintig jaar cel, wat zowel veel als te weinig is", zei de officier van justitie. "Veel omdat het twintig jaar van een leven is. Ongeacht iemands leeftijd, is dat niet niets. Het is te weinig gezien de ernst van de herhaalde handelingen."

Naast de twintig jaar cel eiste de aanklager ook tien jaar toezicht, en moet zijn situatie aan het einde van celstraf opnieuw worden bekeken. Experts hebben Dominique Pelicot als "zeer gevaarlijk" beoordeeld, en zagen een gebrek aan "zelfinzicht" bij hem.

Voor de advocate van Dominique Pellicot is de eis geen verrassing:

0:41 In verkrachtingszaak in Frankrijk is 20 jaar geëist tegen Dominique Pelicot

Pelicot bood op een website seks met zijn vrouw aan. De man maakte opnames van het misbruik, dat tussen 2011 en 2020 plaatsvond. Dominique Pelicot verkrachtte zijn vrouw zelf en nodigde andere mannen thuis uit om hetzelfde te doen terwijl ze buiten bewustzijn was.

De verkrachtingen werden door hem gefilmd. Op de door hem opgenomen videobeelden zijn meer dan 70 mannen te zien. Van hen zijn er 50 geïdentificeerd. Zij staan samen met Dominique Pelicot terecht. De strafeis tegen hen volgt later.

De zaak kwam aan het licht toen de hoofdverdachte werd betrapt door een supermarktbewaker bij het nemen van foto's onder de rokken van vrouwen. Toen de politie vervolgens zijn telefoon en computer onderzocht werden duizenden foto's en video's gevonden van mannen die zijn gedrogeerde vrouw verkrachtten.

Dagelijks aanwezig

De zaak heeft veel losgemaakt in Frankrijk, ook door het feit dat Gisèle Pelicot elke dag aanwezig is in de rechtszaal sinds het proces ruim twee maanden geleden begon. Zij wilde geen proces achter gesloten deuren. Ze vond ook dat de videobeelden die haar ex-man maakte in de rechtszaal getoond moesten worden, om de ernst van de verdenkingen te onderstrepen.

In de rechtbank zei ze eerder dat niet zij als slachtoffer zich moet schamen, maar dat de daders dat moeten doen. "Ik wil dat alle vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting straks zeggen: 'Mevrouw Pelicot heeft het gedaan, dus ik kan het ook'."

Eigen vrouw

De aanklagers eisten ook een gevangenisstraf van 17 jaar tegen verdachte Jean-Pierre M. (63). Hij heeft eerder bekend samen met Dominique Pelicot zijn eigen vrouw Cilia te hebben gedrogeerd en verkracht. M. kwam online in contact met Pelicot. Hij is de enige verdachte in de zaak die niet wordt beschuldigd van verkrachting van Gisèle Pelicot, maar van zijn eigen vrouw.

Tegen Joseph C., een 69-jarige man, is een celstraf van 4 jaar geëist. Hij is de enige verdachte die is aangeklaagd voor aanranding. Hij staat terecht omdat hij Gisèle Pelicot heeft aangeraakt waarbij Dominique Pelicot en een andere medeverdachte bij aanwezig waren.

Tegen een eerste groep verdachten is 10 jaar gevangenisstraf geëist. Bij hen was er geen sprake van "vastgestelde penetratie" vanwege het ontbreken van een "erectie", zei aanklager Laure Chabaud.

Desondanks kan hun handelen toch worden gekarakteriseerd als verkrachting omdat deze mannen de verkrachting van Gisèle Pelicot "hadden gefaciliteerd", zeiden de aanklagers. Zo filmde een verdachte uit deze groep Domonique Pelicot terwijl hij zijn vrouw verkrachtte.

20 december uitspraak

Tot en met woensdag wordt voor iedere afzonderlijke verdachte een strafeis geformuleerd. Vanaf donderdag volgen de slotpleidooien van de advocaten van alle 51 verdachten. Dat gaat tot medio december duren.

Daarna gaan de rechters in beraad. De verwachting is dat ze op 20 december uitspraak doen.

Correspondent Frank Renout "De eerste strafeisen die nu bekend worden liggen in de lijn der verwachting. De maximale straf is 20 jaar cel en Dominique Pelicot heeft een volledige bekentenis afgelegd. De rechter moet beoordelen of alle mannen ook schuldig zijn aan verkrachting. De meeste verdachten ontkennen dat. Ze zeggen in de val te zijn gelokt door Dominique Pelicot of zeggen niet te hebben geweten dat Gisèle Pelicot buiten bewustzijn was. De grote vraag is ook hoeveel effect deze rechtszaak buiten de rechtszaal gaat hebben. De Franse regering zal vanmiddag, mede gestimuleerd door het proces, nieuwe maatregelen bekendmaken tegen geweld tegen vrouwen."