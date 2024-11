AFP Gisèle Pelicot betreedt de rechtszaal, gevolgd door haar zoon

NOS Nieuws • vandaag, 21:12 Frans slachtoffer verkrachtingen: ‘Patriarchale macho-maatschappij moet veranderen’ Frank Renout correspondent Frankrijk

De Française die tien jaar lang werd verkracht door haar echtgenoot en tientallen andere mannen, heeft in de rechtbank gepleit voor maatschappelijke verandering. "De opvattingen over verkrachting moeten veranderen. Het is ook de hoogste tijd dat de patriarchale macho-maatschappij, die verkrachting bagatelliseert, verandert", zei Gisèle Pelicot in de rechtbank van Avignon.

Daar staan haar ex-man en 50 anderen terecht. Ze worden ervan verdacht Pelicot van 2011 tot 2020 te hebben verkracht. Dat gebeurde telkens bij haar thuis, nadat haar echtgenoot haar steeds had gedrogeerd. Gisèle Pelicot zei daarover: "Ik lag daar, ik bewoog niet en ik was buiten bewustzijn. Elk normaal mens zou, als je zoiets ziet, naar de politie stappen."

Ze noemde het 'laf' dat de verdachten dat niet deden en nu zeggen dat ze niet wisten dat zij buiten bewustzijn was. "Dit is het proces van de lafheid."

Het was de laatste keer dat Gisèle Pelicot expliciet het woord kreeg in de rechtszaak, die nu al bijna twee maanden bezig is. Ze gebruikte de gelegenheid om zich tot de verdachten te richten. "Ze zijn allemaal schuldig. Er is er niet één geweest die stopte, die het afkeurde. Ze hebben me besmeurd en daar zal ik de rest van mijn leven mee moeten leren leven."

Definitie van verkrachting

Een advocaat vroeg haar waarom ze de achternaam van haar ex-man heeft aangehouden. Dat deed ze voor de kleinkinderen, zei Pelicot. "Ik wil dat zij zich niet meer schamen voor die naam, ik wil dat ze trots zijn op hun oma. Ik wil dat mensen zich mevrouw Pelicot herinneren en niet meneer Pelicot."

In de Franse maatschappij en de politiek heeft de rechtszaak de afgelopen maanden voor flinke beroering gezorgd. Niet alleen vanwege de ernst van de ten laste gelegde feiten, maar ook vanwege de discussies in de rechtszaal over de definitie van verkrachting.

Veel van de verdachten zeiden tegen de rechter nooit het idee te hebben gehad Pelicot te hebben verkracht, onder meer omdat haar man erbij stond en ze dachten dat het soms een soort rollenspel was.

AFP Medeverdachten verlaten de rechtszaal (18-11-24)

Op de vraag of Pelicot dan had ingestemd, konden de meeste verdachten geen goed antwoord geven. Ze was buiten bewustzijn en kon niets zeggen. In de politiek wordt er nu, mede door de rechtszaak, voor gepleit om 'instemming' mee te nemen bij de juridische definiëring van verkrachting. Als iemand niet expliciet instemt met seks zou automatisch sprake moeten zijn van verkrachting.

'Het was egoïstisch'

Ook ex-echtgenoot en hoofdverdachte Dominique Pelicot werd vandaag nog eens ondervraagd door advocaten. Hij heeft eerder de verkrachtingen van zijn ex-vrouw bekend en zegt nu te begrijpen dat iedereen zijn beweegredenen wil weten.

Hij verwees onder meer naar seksueel misbruik waar hij zelf als kind mee te maken zou hebben gehad. Over het drogeren en verkrachten van zijn vrouw zei hij: "Dat was een fantasie van me, het was egoïstisch."

Gisteren kreeg Dominique Pelicot de wind van voren van zijn eigen kinderen. Zij beschuldigden hem er in de rechtszaal van zijn eigen dochter en ook één kleinzoon seksueel te hebben misbruikt. "Ik houd van mijn kinderen en kleinkinderen, ik heb ze nooit een haar gekrenkt", zei de vader en opa er vandaag over. Maar zijn dochter reageerde daar furieus op in de rechtszaal. "Je liegt! Je liegt! Je zult sterven in je leugens!"

Vanaf aanstaande maandag zal justitie de strafeisen bekendmaken voor Dominique Pelicot en de 50 andere mannen die terechtstaan. Voor verkrachting kunnen de verdachten in principe 20 jaar cel krijgen, maar de omstandigheden verschillen per persoon. Het vonnis wordt eind december verwacht.