EPA Gisèle pelicot komt aan bij de rechtbank in Avignon met haar advocaten

NOS Nieuws • vandaag, 17:39 Emotionele getuigenis in Franse verkrachtingszaak: 'Hoe heb je me zo kunnen verraden?' Frank Renout correspondent Frankrijk

Frank Renout correspondent Frankrijk



Gisèle Pelicot (72) wilde haar man in de rechtbank van Avignon niet aankijken. Zij was opgeroepen als getuige. Hij zit er als verdachte.

Dominique Pélicot (71) zou Gisèle tien jaar lang hebben verkracht en hebben laten verkrachten door tientallen andere mannen terwijl hij haar had verdoofd met slaapmiddelen.

"Ik kan hem niet in de ogen kijken, dat is te moeilijk", zei ze. "We zijn 50 jaar samen geweest. We hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. Ik snap nog steeds niet waaróm hij het heeft gedaan. Waarom deed hij het?"

Gisèle Pelicot mocht in de rechtbank voor het eerst officieel haar zegje doen. Ze had al eerder gesproken, binnen en buiten de rechtszaal, zelf en bij monde van haar advocaat, maar nu kreeg ze voor het eerst de ruimte en de tijd om te praten ten overstaan van verdachten en publiek.

"Je was een lieve vader", zei ze over de man die ze 'Meneer Pelicot' noemde. "Je luisterde. Je was iemand die je kon vertrouwen. We hebben samen gelachen en gehuild. We vierden samen verjaardagen en Kerst. Hoe heb je me zo kunnen verraden? Het was verraad en het was onmetelijk verraad. Je hebt me volledig verwoest. Hoe moet ik dit te boven komen? Ik ben 72 en ik weet niet of dat me nog gaat lukken in de jaren die me nog resten."

Gisèle Pelicot kreeg applaus na afloop van de zitting:

0:33 Applaus voor slachtoffer Franse verkrachtingszaak Pelicot

Bij Dominique Pelicot werden in 2020 thuis op zijn computer duizenden foto's en video's gevonden van verkrachtingen van zijn vrouw. Hij bleek van 2011 tot 2020 tientallen mannen thuis te hebben uitgenodigd. Hij verdoofde Gisèle met slaapmiddelen en liet de mannen haar daarna misbruiken, zegt de Franse justitie. En dat filmde hij. Hij verkrachtte haar ook zelf. De video's worden vertoond in de rechtbank.

Naast Dominique Pelicot staan 50 andere mannen terecht die geïdentificeerd werden dankzij die video's. Ze kunnen 20 jaar cel krijgen als ze worden veroordeeld. De rechtszaak duurt nog tot eind december.

Veel van de verdachten bestrijden dat sprake was van verkrachting. Ze vertelden de rechter bijvoorbeeld dat ze niet wisten dat Gisèle buiten bewustzijn was. Andere mannen zeiden dat Dominique ernaast stond, dus dat het daarom geen verkrachting was.

Demonstraties

De zaak heeft veel losgemaakt in Frankrijk. Vanwege de omvang van de gruweldaden maar ook omdat Gisèle Pelicot erom heeft gevraagd de rechtszaak openbaar te houden, toegankelijk voor pers en publiek. Ook de video's mochten van haar door iedereen gezien worden. In de Franse pers wordt ze alom geprezen voor haar moed omdat ze publiekelijk naar buiten treedt over wat haar is aangedaan.

Als ze de rechtbank binnenkomt wordt er geapplaudisseerd door het publiek. Op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn demonstraties gehouden om haar te ondersteunen. En in de politiek wordt vanwege de rechtszaak gepraat over een betere aanpak van verkrachting.

Tijdens haar verhoor vandaag richtte Gisèle Pelicot zich tot andere Franse vrouwen. "Ik wil dat vrouwen die net als ik een slachtoffer zijn, zich niet schamen. Ze moeten zeggen: als mevrouw Pelicot het kan, dan kan ik het ook."