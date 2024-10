Rechter staat tonen van verkrachtingsvideo's tijdens rechtszaak toe

In de geruchtmakende verkrachtingszaak in Frankrijk, mogen video's worden vertoond van de verkrachtingen die de man van de nu 71-jarige vrouw liet uitvoeren. Dat heeft een rechter bepaald.

In de video's is te zien hoe de 71-jarige Gisèle Pelicot, terwijl ze bewusteloos is, door zeker 50 mannen wordt verkracht. Haar toenmalige echtgenoot Dominique Pélicot wordt ervan verdacht dat hij een slaapmiddel vermaalde en over de maaltijd van zijn vrouw strooide. Op een website bood hij vervolgens seks met zijn vrouw aan. Tientallen mannen kwamen uiteindelijk op de oproep en verkrachtten de vrouw.