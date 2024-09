Hoofdverdachte Franse serieverkrachtingszaak bekent misbruik eigen vrouw

"Ik ben een verkrachter, net als de anderen in deze zaal, ze kunnen niets anders beweren", zei de 71-jarige hoofdverdachte vandaag tijdens de hoorzitting, berichtten Franse media . Hij voegde daaraan toe dat zijn toenmalige vrouw "dit niet had verdiend".

Slachtoffer Gisèle Pélicot was zo'n 50 jaar getrouwd met de verdachte. Hij vermaalde hoogstwaarschijnlijk het kalmerings- en slaapmiddel lorazepam en strooide dat in de maaltijd van zijn toenmalige vrouw.

"Ik leefde 50 jaar samen met een man van wie ik nooit had gedacht dat hij in staat was tot verkrachting", zei de 72-jarige vrouw vandaag in de rechtszaal.