AFP De rechtbank in Avignon waar de zaak dient

NOS Nieuws • vandaag, 13:10 Franse vrouw getuigt in verkrachtingszaak tegen echtgenoot en vijftig anderen

Een Franse vrouw die door haar toenmalige man jarenlang werd gedrogeerd zodat meer dan tachtig mannen haar konden verkrachten, getuigt vandaag in Avignon tegen haar ex. De man en vijftig anderen staan sinds maandag terecht in de grote verkrachtingszaak die vermoedelijk nog tot december duurt.

Dominique Pélicot vermaalde hoogstwaarschijnlijk het medicijn lorazepam en strooide dat over de maaltijd van zijn toenmalige vrouw. Het middel wordt onder meer kortstondig voorgeschreven bij slapeloosheid en angstgevoelens en heeft een ontspannende werking.

Op een inmiddels gesloten website bood hij vervolgens seks met zijn vrouw aan. Vervolgens onderhield hij via sms'jes contact met de geïnteresseerde mannen. Hij gaf hen onder meer instructies wanneer zij langs moesten komen, dat zij hun handen moesten verwarmen aan de verwarming en dat zij geen parfum mochten dragen. De man maakte opnames van het misbruik dat tussen 2011 en 2020 plaatsvond.

Lappenpop

Le Parisien zag video's die in de rechtbank worden getoond. Daarop is volgens de krant te zien dat de slapende vrouw "een echte lappenpop is" en dat mannen fluisteren en zich direct terugtrekken wanneer de vrouw zich beweegt. Ook is op beelden te horen dat de vrouw snurkt. "Ik lig bewusteloos op bed en ik word verkracht. Dat zijn barbaarse praktijken", sprak ze vandaag tijdens de rechtszaak.

Hoofdverdachte Pélicot bekent volgens zijn advocaten zijn misdaden. Hij zal volgende week voor de rechter verschijnen.

Sommige andere verdachten ontkennen. Zo beweren sommigen onder druk te zijn gezet door Pélicot, terwijl anderen zeggen dat ze onderdeel dachten uit te maken van de fantasie van de vrouw. De vrouw reageerde daar fel op in de rechtbank: "Ik heb nooit aan trio's of swingen gedaan. Praat niet over seksscènes, dit waren verkrachtingsscènes." Als de mannen schuldig worden bevonden, riskeren zij gevangenisstraffen tot twintig jaar.

Betrapt

De verkrachtingszaak kwam volgens Franse media aan het licht toen de hoofdverdachte werd betrapt door een supermarktbewaker bij het nemen van foto's onder de rokken van vrouwen. Toen de politie vervolgens zijn telefoon en computer onderzocht werden duizenden foto's en video's gevonden van mannen die zijn gedrogeerde vrouw verkrachtten.

In totaal werd de vrouw waarschijnlijk door 83 mannen verkracht. Vanwege de videobeelden kon de politie in twee jaar tijd de meeste van hen opsporen. Twintig mannen zijn niet gevonden, een is op de vlucht en sommigen zijn inmiddels dood.

Tussen de 26 en 73

De vijftig mannen die terechtstaan zijn inmiddels tussen de 26 en 73 jaar oud. Volgens Le Parisien gaat het om mannen met zeer diverse achtergronden. Zo meldt de krant dat er een brandweerman tussen zit, een metselaar, een tuinman, een gevangenisbewaker en een journalist. "Velen hebben een vrouw of partner, sommigen hebben kinderen. De meesten zijn nog nooit in aanraking geweest met justitie."

Hoewel de naam van het slachtoffer doorgaans niet in de media verschijnt uit privacyoverwegingen, wil de inmiddels 72-jarige Gisèle Pélicot wel dat haar naam bekend wordt. Volgens haar advocaten wil ze mensen zo bewust maken van seksueel misbruik en drogeren van slachtoffers. Ook wil ze ermee volgens haar advocaten laten zien dat schaamte bij de daders moet liggen, niet bij het slachtoffer.