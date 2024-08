AFP Depardieu in Brussel in 2018

NOS Nieuws • vandaag, 19:24 OM wil rechtszaak tegen Depardieu om mogelijke verkrachting actrice

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een rechter verzocht een zaak te starten tegen Gérard Depardieu vanwege de mogelijke verkrachting van een actrice in 2018.

In 2018 deed de toen 22-jarige actrice Charlotte Arnould aangifte tegen de acteur. Hij zou haar tweemaal hebben verkracht in zijn huis in Parijs. De acteur was een vriend van haar vader en ze was bij hem in huis om acteeradvies te vragen.

Niet vervolgd

Het politieonderzoek naar de verkrachting werd een jaar later gesloten en de acteur werd wegens gebrek aan bewijs toen niet vervolgd. Later heropende het Openbaar Ministerie de zaak en dat heeft nu tot de conclusie geleid dat er alsnog vervolging moet komen. De onderzoeksrechter moet beslissen of het tot een zaak komt. Wanneer die beslissing valt, is niet bekend.

De Franse steracteur spreekt de beschuldiging tegen. Hij zei vorig jaar in een open brief in de Franse krant Le Figaro zich niet in het verhaal te herkennen. "Er is tussen ons nooit sprake geweest van dwang, geweld of bezwaren."

Andere rechtszaak

In oktober staat de acteur voor de rechter in een andere zaak. Hij wordt beschuldigd van het aanranden van twee vrouwen op de set van de film Les volets verts in 2021.

Vorig jaar kwam nieuwssite Mediapart met een artikel waarin dertien vrouwen hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij zou hem regelmatig de hand boven het hoofd zijn gehouden door regisseurs en leden van de filmcrew die stelden dat mensen er maar aan moesten wennen dat hij zich zo gedroeg.

Nadat de beschuldigingen waren geuit, kreeg hij van een deel van de Franse filmindustrie veel steun, maar er kwamen ook veel negatieve reacties. Als gevolg daarvan besloot het beroemde Parijse wassenbeeldenmuseum Grévin een standbeeld van de acteur te verwijderen.

'Klopjacht'

Aanvankelijk nam president Macron het voor Depardieu op en sprak hij van "een klopjacht" tegen de acteur. Hij nam zijn woorden later deels terug en stelde alleen dat hij duidelijk wilde maken dat in de rechtspraak iemand onschuldig is totdat het tegendeel wordt bewezen.

Depardieu is een van de grootste nog levende Franse acteurs. Hij verdiende onder meer een Oscarnominatie voor de titelrol in Cyrano de Bergerac (1990). Hij kwam echter naast zijn filmwerk steeds meer in het nieuws met zijn gedrag.

Zo plaste hij in 2011 in het gangpad van een vliegtuig en in 2013 vertrok hij uit Frankrijk na plannen voor een belastingverhoging. Hij emigreerde naar België en kreeg van president Poetin een Russisch paspoort. Later keerde hij terug naar zijn geboorteland.