AFP Gisèle Pelicot

NOS Nieuws • vandaag, 06:34 Proces-Pelicot over verkrachting Française gaat cruciale fase in Frank Renout correspondent Frankrijk

Frank Renout correspondent Frankrijk



Het proces rond de verkrachtingen van Française Gisèle Pelicot gaat vandaag een nieuwe en belangrijke fase in. Justitie krijgt drie dagen de tijd om de strafeisen te formuleren tegen alle 51 verdachten. De afgelopen weken heeft de rechter al die verdachten verhoord en kregen de hoofdverdachte en het slachtoffer een laatste keer het woord.

Voor de verkrachtingen kunnen de mannen die terechtstaan in principe 20 jaar cel krijgen. In bepaalde verzwarende omstandigheden kan de straf zwaarder uitvallen.

Gisèle Pelicot (72) werd van 2011 tot 2020 seksueel misbruikt. Haar ex-man, Dominique Pelicot (71), drogeerde haar, verkrachtte haar en nodigde andere mannen thuis uit om ook zijn echtgenote te verkrachten terwijl ze buiten bewustzijn was. Hij zelf stond erbij en filmde het.

Op die videobeelden zijn meer dan 70 mannen te zien. Van hen zijn er 50 geïdentificeerd en zij staan nu terecht, samen met hoofdverdachte Dominique Pelicot.

Elke dag aanwezig

De zaak heeft veel los gemaakt in Frankrijk. Niet alleen vanwege de gruwelen zelf maar ook door het feit dat Gisèle Pelicot elke dag aanwezig is in de rechtszaal sinds het proces ruim twee maanden geleden begon.

Zij wilde geen proces achter gesloten deuren. Ze vond ook dat de videobeelden die haar ex-man maakte in de rechtszaal getoond moesten worden, om de ernst van de verdenkingen te onderstrepen.

In de rechtbank zei ze dat niet zij als slachtoffer, maar dat de daders zich moeten schamen. "Ik wil dat alle vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting straks zeggen: 'Mevrouw Pelicot heeft het gedaan, dus ik kan het ook'." De Franse televisie vatte haar houding als volgt samen: 'Gisèle Pelicot: van slachtoffer naar heldin'.

Onwetend?

Vorige week hielden de advocaten van Gisèle Pelicot hun slotpleidooi. Zij prezen de beslissing om er een 'openbaar proces' van te maken met dagelijkse verslagen in de media. "Wat hier besproken is kan leiden tot meer bewustzijn, tot een mentaliteitsverandering, tot een toekomst waarin geen plaats meer is voor het soort geweld waarvan we zouden willen dat het niet meer bestond."

Veel van de verdachten zeiden de afgelopen maanden dat ze niet wisten dat Gisèle Pelicot gedrogeerd en buiten bewustzijn was. Daarom zou volgens hen geen sprake zijn van verkrachting. Ze kwamen alleen voor seks met Gisèle Pelicot, op uitnodiging van Dominique Pelicot, zeiden ze.

De raadslieden van Pelicot veegden die argumenten van tafel. "Al deze mannen hebben één ding gemeen: ze hebben zelf een keuze gemaakt", zei advocaat Antoine Camus. "Ze hebben de keuze gemaakt misbruik te maken van een lichaam. En allemaal konden ze zien dat die persoon niet in staat was om zich te uiten, om wel of niet in te stemmen met wat zij deden. Ze stelden geen vragen en volgden alleen hun seksuele drang. Ze dachten niet na, terwijl nadenken juist iets is wat ons van dieren onderscheidt."

Beraad

De Franse justitie krijgt nu het woord. Tot en met woensdag zal voor iedere afzonderlijke verdachte een strafeis worden geformuleerd. Vanaf donderdag volgen de slotpleidooien van de advocaten van alle 51 verdachten. Dat gaat tot medio december duren.

Daarna gaan de rechters in beraad. De verwachting is dat ze op 20 december uitspraak doen.