Wekdienst 25/11: Onderwijsprotest op Malieveld • Zitting pleegouders Vlaardingen

Goedemorgen! In Den Haag demonstreren studenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten tegen de bezuinigingsplannen en de Vlaardingse pleegouders staan weer voor de rechter.

Eerst het weer: op veel plaatsen valt geruime tijd regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en klaart het op, maar valt ook nog een enkele bui bij temperaturen tussen 9 en 11 graden. De wind neemt geleidelijk in kracht af.

Wat kan je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd?

Volgens de Israëlische publieke tv-zender Kan is Israël in principe akkoord met het Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren met Hezbollah. De Israëlische premier Netanyahu zou nu werken aan een manier waarop dit aan de Israëlische bevolking wordt gepresenteerd.

Het nieuws kwam aan het eind van een dag van zware beschietingen over en weer tussen Israël en Hezbollah. De Libanese militante beweging vuurde honderden raketten af richting Israël. De grote luchtaanval leidde in het buurland tot een zwaargewonde burger en meerdere mensen met lichte verwondingen.

De Israëlische luchtmacht voerde een reeks bombardementen uit op de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij drie doden, maar het is onbekend of het gaat om burgers of militanten.