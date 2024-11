AFP De koets met de kist van Liam Payne

NOS Nieuws • vandaag, 20:00 Liam Payne begraven in Engeland, One Direction-leden nemen afscheid

Liam Payne, voormalig zanger van de boyband One Direction, is vandaag begraven. Verschillende beroemdheden, onder wie zijn oud-bandgenoten, waren bij de uitvaart aanwezig. Payne (31) overleed vorige maand toen hij van een balkon was gevallen in een hotel in Buenos Aires.

De uitvaartdienst werd gehouden in de St. Mary's-kerk in Amersham, zo'n veertig kilometer ten noordwesten van Londen. De kist van Payne werd in een witte koets met twee witte paarden naar de kerk gebracht.

De locatie was vooraf niet bekendgemaakt, om te voorkomen dat er een grote menigte op af zou komen. Desondanks verzamelden zich tientallen mensen uit de buurt en fans zich bij de kerk. Persbureau AP schrijft dat het publiek stilviel toen Payne's ouders uit een auto stapten en naast de koets gingen staan.

De koets was versierd met bloemen met de teksten "Son" (zoon) en "Daddy" (papa). Payne had met zangeres Cheryl Tweedy een 7-jarige zoon, Bear.

Een impressie van de uitvaart:

Aanwezigen bij de uitvaart waren onder anderen Payne's vriendin Kate Cassidy, acteur en presentator James Corden, oud-voetballer Robbie Keane en muziekmagnaat Simon Cowell, die de groepsleden van One Direction samenbracht nadat ze afzonderlijk auditie hadden gedaan voor het televisieprogramma The X-Factor. Cowell was een jurylid van de show.

Drie mensen aangeklaagd

One Direction groeide uit tot een van de meest succesvolle boybands aller tijden. Nadat de groep in 2016 uit elkaar was gegaan, begon Payne aan een solocarrière die het succes van One Direction niet kon evenaren. Hij vertelde ook openlijk over zijn worsteling met depressies en alcoholmisbruik.

Volgens Argentijnse aanklagers zijn bij Payne na zijn dood sporen van alcohol, cocaïne en een voorgeschreven antidepressivum aangetroffen. De zanger overleed toen hij op 16 oktober van een balkon viel op de derde verdieping van zijn kamer in het Casa Sur Hotel in de Argentijnse hoofdstad.

Drie mensen zijn voor zijn dood aangeklaagd, voor "het in de steek laten van een persoon gevolgd door de dood" en "het leveren en faciliteren van het gebruik van verdovende middelen". Het zou gaan om een zakenman die bevriend was met het One Direction-lid, een hotelmedewerker en iemand die Payne aan drugs zou hebben geholpen.

AFP One Direction-lid Louis Tomlinson

AFP One Direction-lid Zayn Malik

AFP One Direction-leden Harry Styles (midden) en Niall Horan (rechts)

AFP Simon Cowell

AFP Cheryl Tweedy

AFP De kentekenplaat van een auto die werd gebruikt om rouwenden naar de uitvaartdienst te brengen

AFP De tekst 'Daddy' die op de koets lag werd de kerk in gedragen